Барселона — Леганес: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.06.2020)

В 23:00 в Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Леганес» 5:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Барселона»).

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