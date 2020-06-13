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    «Леганес» — «Вальядолид»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Леганес — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.06.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Леганес Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в испанской Примере начнётся матч «Леганес» — «Вальядолид».

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    Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Леганес» 2:2 (полная статистика встреч).

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