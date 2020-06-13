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    «Фортуна» — «Боруссия Д»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Фортуна — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.06.2020)

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    В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Фортуна» — «Боруссия Д».

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    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Фортуна» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Фортуна» — «Боруссия Д». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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