Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»

«Байер» был непобедим на протяжении двенадцати матчей во всех турнирах, причем в одиннадцати из этих матчей леверкузенцы выиграли. По ходу этой серии команда Петера Боша демонстрировала стильный футбол, и благодаря своим успехам стала серьезным претендентом на выход в Лигу чемпионов.

Этот рывок в драматическом стиле был прерван во вторник, когда «Байер» был разгромлен «Вольфсбургом» со счетом 1:4. Леверкузенцы выглядели странно в обороне и нехарактерно для себя не остро в атаке.

Причем счет 1:4 оказался еще довольно неплохим результатом для «Байера», которого не раз выручал прекрасный вратарь Лукас Градецки. В то же время «Байер» крайне редко угрожал обороне «Вольфсбурга», что было удивительно, учитывая то, насколько мобильными, динамичными и решительными они были в атакующей трети поля в последних матчах.

Конечно же, «Байер» по-прежнему остается претендентом на ЛЧ, но «фармацевты» упустили огромный шанс выйти на третье место в таблице.

Не только «Байер» хотел продлить свою беспроигрышную серию — центральный защитник команды Эдмонд Тапсоба еще не испытывал горечи поражения в одиннадцати матчах с тех пор, как перебрался в Леверкузен из «Гимарайнша» в январе.

Что ж, получается, что Тапсоба все же уязвим. И нужно сказать, что 21-летний футболист захочет забыть об этой игре как можно скорее. Его команда оборонялась так, что «Вольфсбург» делал все, что хотел. Об обороне «Байера» во время стандартов вообще лучше даже не говорить.

Кай Хаверц в этом сезоне находится в невероятной форме и уже заработал себе прозвище «наследный принц немецкого футбола». Он забивает и помогает отличаться партнерам по команде, причем делает все это с легкостью. Немец выглядел готовым разорвать «Вольфсбург» на части. Однако у защитника «Вольфсбурга» Джона Брукса на этот счет были свои мысли.

Игрок сборной США был неприступной скалой. Он сделал шесть выносов, три перехвата, а также выполнил прекрасную работу по нейтрализации Хаверца из игры.

Брукс действовал размеренно и самоуверенно, показывая, что лучший способ сдержать хорошего игрока — это просто мешать ему грамотным таймингом и принятием правильных решений, понимать, когда нужно пойти на мяч, а когда отойти ниже. Не случайно «Байер» смог пробить оборону соперника только после того, как Брукс был заменен.

Можно сказать, что топ-пятерка Бундеслиги уже основала свою мини-лигу, но ниже пятой строчки разгорается настоящая гонка за Лигу Европы. Всего 9 очков разделяли «Вольфсбург», который идет шестым, и «Унион», который был на тринадцатой позиции, перед вторничным матчем. Так что ошибаться было нельзя.

И «Вольфсбург» прекрасно справился с этим вызовом, разобрав одну из самых захватывающих команд Бундеслиги с легкостью, лишь в последние десять минут позволив сопернику распечатать свои ворота.

«Фрайбург», который идет седьмым«, сыграл вничью 3:3 в матче против "Айнтрахта" во Франкфурте. Так что впечатляющая победа "Вольфсбурга" подарила команде как минимум два очка чистого перевеса над ближайшим преследователем, что позволяет держать путевку в Лигу Европы под своим контролем.

🔥 Wolfsburg run riot 🍿 Six-goal thriller in Frankfurt 🔒 Stalemate in Bremen #BundesligaMD28 pic.twitter.com/4x8kjEMkpb

27 мая Максимиллиану Арнольду исполняется 26 лет. Что может быть лучше, чем сыграть ключевую роль в разгроме "Байера" накануне? Футболист сборной Германии оформил два ассиста, а также забил сам. Его навесы со стандартов были просто безупречными.

Maximilian Arnold's game by numbers vs. Bayer Leverkusen:

51 touches

8 recoveries

8 final ⅓ entries

4 penalty area entries

4 shots

2 shots on target

2 fouls won

2 crosses

2 chances created

2 assists

1 goal

The perfect early birthday present. 🎁 pic.twitter.com/8xOaFGkgUl