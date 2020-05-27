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    Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»

    «Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице

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    «Вольфсбург» со счетом 4:1 разгромил «Байер», укрепив свои позиции в борьбе за Лигу Европы. Дублем у победителей отметился Марин Понграчич, еще по голу забили Максимилиан Арнольд и Ренато Штеффен. У «Байера» гол престижа на счету Юлиана Баумгартлингера. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. Беспроигрышная серия «Байера» прервалась

    «Байер» был непобедим на протяжении двенадцати матчей во всех турнирах, причем в одиннадцати из этих матчей леверкузенцы выиграли. По ходу этой серии команда Петера Боша демонстрировала стильный футбол, и благодаря своим успехам стала серьезным претендентом на выход в Лигу чемпионов.

    Этот рывок в драматическом стиле был прерван во вторник, когда «Байер» был разгромлен «Вольфсбургом» со счетом 1:4. Леверкузенцы выглядели странно в обороне и нехарактерно для себя не остро в атаке.

    Петер Бош
    globallookpress.com

    Причем счет 1:4 оказался еще довольно неплохим результатом для «Байера», которого не раз выручал прекрасный вратарь Лукас Градецки. В то же время «Байер» крайне редко угрожал обороне «Вольфсбурга», что было удивительно, учитывая то, насколько мобильными, динамичными и решительными они были в атакующей трети поля в последних матчах.

    Конечно же, «Байер» по-прежнему остается претендентом на ЛЧ, но «фармацевты» упустили огромный шанс выйти на третье место в таблице.

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    2. Тапсоба тоже проигрывает

    Не только «Байер» хотел продлить свою беспроигрышную серию — центральный защитник команды Эдмонд Тапсоба еще не испытывал горечи поражения в одиннадцати матчах с тех пор, как перебрался в Леверкузен из «Гимарайнша» в январе.

    Эдмонд Тапсоба
    globallookpress.com

    Что ж, получается, что Тапсоба все же уязвим. И нужно сказать, что 21-летний футболист захочет забыть об этой игре как можно скорее. Его команда оборонялась так, что «Вольфсбург» делал все, что хотел. Об обороне «Байера» во время стандартов вообще лучше даже не говорить.

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    • 3. Брукс заставил умолкнуть «наследного принца»

    Кай Хаверц в этом сезоне находится в невероятной форме и уже заработал себе прозвище «наследный принц немецкого футбола». Он забивает и помогает отличаться партнерам по команде, причем делает все это с легкостью. Немец выглядел готовым разорвать «Вольфсбург» на части. Однако у защитника «Вольфсбурга» Джона Брукса на этот счет были свои мысли.

    Игрок сборной США был неприступной скалой. Он сделал шесть выносов, три перехвата, а также выполнил прекрасную работу по нейтрализации Хаверца из игры.

    Джон Брукс и Кай Хаверц
    globallookpress.com

    Брукс действовал размеренно и самоуверенно, показывая, что лучший способ сдержать хорошего игрока — это просто мешать ему грамотным таймингом и принятием правильных решений, понимать, когда нужно пойти на мяч, а когда отойти ниже. Не случайно «Байер» смог пробить оборону соперника только после того, как Брукс был заменен.

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    • 4. «Вольфсбург» взял под контроль борьбу за Лигу Европы

    Можно сказать, что топ-пятерка Бундеслиги уже основала свою мини-лигу, но ниже пятой строчки разгорается настоящая гонка за Лигу Европы. Всего 9 очков разделяли «Вольфсбург», который идет шестым, и «Унион», который был на тринадцатой позиции, перед вторничным матчем. Так что ошибаться было нельзя.

    И «Вольфсбург» прекрасно справился с этим вызовом, разобрав одну из самых захватывающих команд Бундеслиги с легкостью, лишь в последние десять минут позволив сопернику распечатать свои ворота.

    «Фрайбург», который идет седьмым«, сыграл вничью 3:3 в матче против "Айнтрахта" во Франкфурте. Так что впечатляющая победа "Вольфсбурга" подарила команде как минимум два очка чистого перевеса над ближайшим преследователем, что позволяет держать путевку в Лигу Европы под своим контролем.

    5. Лучший подарок для Арнольда

    27 мая Максимиллиану Арнольду исполняется 26 лет. Что может быть лучше, чем сыграть ключевую роль в разгроме "Байера" накануне? Футболист сборной Германии оформил два ассиста, а также забил сам. Его навесы со стандартов были просто безупречными.

    Арнольд отдал больше точных передач (25), чем любой другой футболист "Вольфсбурга", а также не стал уклоняться от оборонительной работы. На его счету два отбора, перехват и вынос.

    За матч Арнольд пробежал 12,09 километра. Больше удалось набегать только Вуту Вегхорсту — 12,27. Полузащитник поработал на славу и по-настоящему заработал право насладиться своим днем рождения.

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