Шальке 04 — Аугсбург (24.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 14:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Шальке 04» занимает 8 место с 37 очками, «Аугсбург» — 15 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Шальке 04» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аугсбург»).

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