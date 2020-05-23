Боруссия М — Байер: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.05.2020)

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

В турнирной таблице «Боруссия М» занимает 3 место с 52 очками, «Байер» — 5 место с 50 очками.

Последний матч между собой: «Байер» — «Боруссия М» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия М»).

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