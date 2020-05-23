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    «Ашхабад» — «Энергетик Мары»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Ашхабад — Энергетик Мары: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.05.2020)

    Футбол Футбол Туркмении
    В 16:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Ашхабад» — «Энергетик Мары».

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    Последний матч между собой: «Энергетик Мары» — «Ашхабад» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ашхабад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ашхабад» — «Энергетик Мары». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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