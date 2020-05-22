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    «Шахтёр Солигорск» — «Белшина»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Шахтёр Солигорск — Белшина (22.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол
    В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Шахтёр Солигорск» — «Белшина».

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    Последний матч между собой: «Белшина» — «Шахтёр Солигорск» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Шахтёр Солигорск»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шахтёр Солигорск» — «Белшина». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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