Слуцкий тратит на анализ послематчевых отчетов не менее двух с половиной часов

Спортивный директор «Рубина»рассказал, как наука связана с футболом.

«Наука в футбол интегрирована уже много лет. Вы даже не представляете, какое количество данных обязан анализировать главный тренер и клуб. Мы на самом деле наукообразная отрасль. Несмотря на то, что некоторые считают, что футболисты тупые и просто бегают за мячом.

Технологий в футболе огромное количество, но в то же время мы готовы стать полем для эксперимента. Чтобы вы собирали данные, а выводы, к которым вы придете, окажутся для нас новыми. Нам для анализа, наверное, сейчас ничего не нужно, наверное, мы забудем про игру.

Леонид Викторович после каждого матча получает отчеты, на которые нужно потратить минимум 2,5 часа для просмотра. А есть еще тренировки. Больше данных нам не нужно, нам с этим справиться бы», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс». 0