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    Слуцкий: Можем потерять и следующий сезон из-за коронавируса

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о последствиях влияния коронавируса на мировой футбол.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Трудно рассуждать о чем-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона, и каждый пойдет в итоге пойдет своим путем. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома.

    Мы можем потерять и следующих сезон, на который может наложить эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки. Футболист живет в определенных циклах, и даже в отпуске поддерживают свою беговую форму. Когда два месяца футболист будет только крутить велосипед, непонятно, как это повлияет на их организм», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

    Напомним, чемпионат России по футболу остановлен из-за мировой пандемии COVID-19. 0

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