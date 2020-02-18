«Локомотив» может подписать бомбардира сборной Израиля

Один из лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2020, форвард сборнойможет оказаться в, сообщают израильские СМИ.

Китайская футбольная лига, где Захави выступает за клуб «Гуанчжоу Фули», парализована из-за эпидемии коронавируса. Высока вероятность, что лига в Китае будет заморожена, что приведет к серии расторжений контрактов с игроками.

Отмечается, что 32-летний нападающий может идеально подойти «железнодорожникам», как альтернатива перешедшему в «Сельту» Федору Смолову.

Следует отметить, что три недели назад израильский форвард был близок к переходу в «Тоттенхэм», но не успел пройти медобследование до закрытия окна переходов. 0