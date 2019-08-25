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    «Спартак» сделал предложение по трансферу чешского хавбека

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    «Спартак» сделал предложение «Славии» по трансферу полузащитника Алекса Крала.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Красно-белые» переключились на кандидатуру Крала после отказа французского хавбека Адриена Тамеза.

    Как сообщает betting insider, за 21-летнего игрока «Спартак» предложил «Славии» 7 миллионов евро. 3 миллиона из этой суммы предусмотрены в качестве бонусов.

    Основная позиция Крала, на счету которого два матча за сборную Чехии — опорный полузащитник, однако он также может сыграть и в центре защиты.

    Кроме Крала, одним из кандидатов на усиление полузащиты «Спартака» является игрок «Страсбура» Ибраим Сиссоко. 0

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