«Спартак» сделал предложение по трансферу чешского хавбека

сделал предложениепо трансферу полузащитника

«Красно-белые» переключились на кандидатуру Крала после отказа французского хавбека Адриена Тамеза.

Как сообщает betting insider, за 21-летнего игрока «Спартак» предложил «Славии» 7 миллионов евро. 3 миллиона из этой суммы предусмотрены в качестве бонусов.

Основная позиция Крала, на счету которого два матча за сборную Чехии — опорный полузащитник, однако он также может сыграть и в центре защиты.

Кроме Крала, одним из кандидатов на усиление полузащиты «Спартака» является игрок «Страсбура» Ибраим Сиссоко. 0