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    «Локомотив» — «Уфа»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Локомотив — Уфа (26.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Локомотив» — «Уфа».

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Локомотив» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Локомотив»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Локомотив» — «Уфа». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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