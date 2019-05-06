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    «Манчестер Сити» — «Лестер»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Манчестер Сити — Лестер: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Лестер Сити Календарь АПЛ
    В 22:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Лестер».

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    Последний матч между собой: «Лестер» — «Манчестер Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Сити» — «Лестер». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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