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    «Муром» — «Псков-747»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

    Муром — Псков-747: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.05.2019)

    Футбол России
    В 18:30 в матче второго дивизиона первенства России (зона Запад) начнётся матч «Муром» — «Псков-747».

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    Последний матч между собой: «Псков» — «Муром» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Псков-747»).

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