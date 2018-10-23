Манчестер Юнайтед — Ювентус (23.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 22:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Суонси» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ювентус»).

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