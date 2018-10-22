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    «Реал Сосьедад» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Реал Сосьедад — Жирона (22.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Жирона Календарь Примеры
    В 22:00 в Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Жирона».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Жирона» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Жирона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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