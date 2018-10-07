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    «Коломна» — «Долгопрудный»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Коломна — Долгопрудный (07.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России
    В 15:00 в матче второго дивизиона первенства России (зона Запад) начнётся матч «Коломна» — «Долгопрудный».

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    Последний матч между собой: «Долгопрудный» — «Коломна» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Долгопрудный»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Коломна» — «Долгопрудный». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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