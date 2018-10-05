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    «Вердер» — «Вольфсбург»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Вердер — Вольфсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.10.2018)

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    В 21:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Вердер» — «Вольфсбург».

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    Последний матч между собой: «Вердер» — «Вольфсбург» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вердер» — «Вольфсбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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