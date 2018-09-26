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    «Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Ливерпуль — Челси (26.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Челси
    В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Ливерпуль» — «Челси».

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Ливерпуль» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ливерпуль» — «Челси». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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