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    Букмекер Bettery завершает работу

    Букмекеры Bettery
    Букмекерская контора Bettery прекращает работу. Все клиенты будут переведены в «Фонбет».

    Bettery
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    Bettery

    В «Беттери» начались проблемы с обработками платежей 12 апреля. Служба поддержки сообщала, что это связано с техническими проблемами, которые будут решены в ближайшие дни.

    15 апреля компания начала рассылку сообщений клиентам о переносе балансов в «Фонбет» с бонусом +15%.

    Официальных сообщений от конторы пока нет. Партнерам БК уже дано указание снимать все рекламные материалы.

    В те же дни аналогичные проблемы возникли и у самого «Фонбета». Но уже 14-го апреля контора полностью восстановила работу всех сервисов, перейдя на новый домен — fon.bet — и сменив юридическое лицо. Компания отметила, что сохраняет все обязательства и спонсорские контракты.

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    • В качестве компенсации «Фонбет» начисляет бонусы клиентам и предлагает повышенный фрибет — 3000 рублей — для новых игроков.

    «Беттери» начал работу 15 июля 2020 года. Компания нацеливалась на молодежную аудиторию. За 2021 год БК зафиксировала выручку в размере 553 млн. рублей, что в 5,5 раз выше показателей 2020-го.

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