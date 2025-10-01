прогноз и ставка на турнир в Шанхае 1 октября, ставка за 2.32

Хорват Марин Чилич сыграет против француза Корантена Муте в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 07:00 мск.

Чилич

Серия поражений Марина составляет уже шесть матчей.

После Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга, хорватский теннисист не выиграл ни одного матча на US Open, в Ханчжоу и Пекине.

При этом в Ханчжоу ему надо было защищать прошлогодний титул. Чилич потерял больше 200 очков и свалился в конец первой сотни рейтинга.

Кроме того, несколько недель назад Чилич проиграл два матча в Кубке Дэвиса.

В общем, пока нет ощущения, что Марин может удивить на шанхайском «тысячнике».

Муте

Корантен на прошлой неделе выиграл один матч на «пятисотнике» в Пекине.

В первом круге француз одержал победу над Таллоном Грикспором, а во втором уступил Саше Звереву (5:7, 6:3, 3:6).

Перед этим Муте дошел до полуфинала на турнире в Ханчжоу, благодаря чему поднялся в рейтинге на 37-е место.

Интересно, что после весеннего «Мастерса» в Мадриде Муте лишь на одном турнире ATP проиграл в стартовом матче.

Лучшим результатом Муте на харде в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.53, победу Муте букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: в сентябре Марин уступил французу в рамках Кубка Дэвиса — 5:7, 4:6. Несмотря на это, считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Муте все-таки не из тех, кто регулярно подтверждает статус фаворита.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Чилич — Муте позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.