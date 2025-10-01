Француз Артур Риндеркнеш сыграет против серба Хамада Меджедовича в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 07:00 мск.
Риндеркнеш
Артур в конце сентября провел четыре матча на «пятисотнике» в Пекине.
Сначала француз проиграл Давиду Гоффену в решающем раунде квалификации, но потом все равно попал в основную сетку как лаки-лузер.
В первом круге его соперником тоже стал Гоффен. Со второй попытки Риндеркнеш обыграл бельгийца — 6:4, 3:6, 6:4.
После этого у него был тяжелейший матч против австралийца Алекса Де Минора, который вырвал победу на решающем тай-брейке.
У Риндеркнеша по-прежнему отрицательный баланс в этом году (25 побед и 31 поражение), но вторую половину сезона он все-таки проводит значительно лучше.
В августе Артур выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати и дошел до 1/8 финала на US Open.
Меджедович
Хамад на прошлой неделе не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Токио.
Вопреки ожиданиям, серб слабо провел матч против Хольгера Руне. В первом сете была борьба, а во втором он взял лишь один гейм.
В августе Меджедович выиграл два матча в Цинциннати и дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме.
С тех пор он провел лишь три матча. В одном из них Меджедович проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру в первом круге US Open.
Лучшим результатом Хамада на харже в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.11, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.73.
Прогноз: в августе Хамад выиграл у Артура в Уинстон-Сейлеме со счетом 6:3, 7:6. По правде говоря, сомневаемся, что француз возьмет реванш, но в любом случае это один из тех матчей, где лучше сделать ставку на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.