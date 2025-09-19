прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 1.85

Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии в четвертьфинале турнира в Сеуле. Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 09:00 мск.

Свентек

Ига Свентек стартовала с победы на турнире в Сеуле, в рамках второго круга полячка нанесла поражение румынке Соране Кырсте, отдав конкурентке пять геймов (6:3, 6:2). Время встречи продолжалось 1 час 34 минуты.

Вторая ракетка мира два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семнадцати.

Буквально до старта в «пятисотнике» в Сеуле Свентек выдавала 10-ти матчевую победную серию, которая прервалась в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Прогнозы на теннис

На US Open Ига Свентек выиграла у Екатерины Александровой и Анны Калинской из России, Сюзан Ламенс из Нидерландов, Эмилианы Аранго из Колумбии. В четвертьфинале полячка уступила американке Аманде Анисимовой (4:6, 3:6).

Крейчикова

Барбора Крейчикова буквально выгрызла путёвку в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Чешская теннисистка переиграла британку Эмму Радукану (4:6, 7:6, 6:1). На корте девушки провели 2 часа 55 минут.

Чешка выполнила четыре эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В стартовой игре южнокорейского розыгрыша Барбора Крейчикова переиграла Татьяну Прозорову из России в первом круге соревнований в Сеуле (6:1, 6:2).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Барбора Крейчикова занимает 39 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.18, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: Ига Свентек на голову сильнее своей чешской конкурентки, к тому же польская теннисистка считается основной претенденткой на титул в Сеуле, ставим на уверенный проход второй ракетки планеты в полуфинал розыгрыша.

1.85 Ф1 (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.85.