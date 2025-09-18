Радукану вырвет путевку в 1/4 у серьезной соперницы?

прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 1.87

Барбора Крейчикова из Чехии сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге в Сеуле. Матч пройдёт 18 сентября, начало — в 13:30 мск.

Крейчикова

1 часа и 18 минут хватило Барборе Крейчиковой, чтобы одолеть Татьяну Прозорову из России в первом круге соревнований в Сеуле (6:1, 6:2).

Крейчикова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На Открытом чемпионате США Барбора Крейчикова смогла дойти лишь до четвертьфинала, на этой стадии чешка уступила американке Джессике Пегуле (3:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Барбора Крейчикова занимает 39 место.

Радукану

Эмма Радукану с победы стартовала на турнире в Южной Корее, выиграв у румынки Жаклин Кристиан (6:3, 6:4). На корте девушки провели 2 часа и 5 минут.

В победном поединке Радукану четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На Открытом чемпионате США Эмма Радукану смогла выиграть у Ены Шибахары из Японии (6:1, 6:2) и Джанис Тьен из Индонезии (6:2, 6:1).

Лишь в третьем круге US Open британская теннисистка уступила в двух сетах первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной (1:6, 2:6).

В рейтинге WTA Эмма Радукану занимает 33 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.72, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: Ранее теннисистки между собой не встречались, Радукану сейчас на ходу, британке будет тяжело в игре против Крейчиковой, но своего всё же добьется. Ставим на победу Эммы Радукану.

1.87 Ф2 (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.87.