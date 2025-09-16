Чжу — Кырстя. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

Румынка Сорана Кырстя сыграет против китаянки Линь Чжу в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжу — Кырстя, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чжу

Китайская теннисистка пропустила вторую половину прошлого сезона и начало текушего, из-за чего оказалась за пределами топ-200.

Но это как раз тот случай, когда на рейтинг лучше не обращать внимание.

Например, полтора месяца назад Чжу прошла три раунда на «тысячнике» в Монреале.

На турнире в крупнейшем городе Квебека Линь обыграла Варвару Грачеву, Екатерину Александрову и Сюзан Ламенс, после чего уступила Джессике Боусас-Манейро.

На прошлой неделе 31-летняя Чжу дошла до финала на домашнем турнире ITF в Гуйяне.

Кырстя

Сорана в прошлом году тоже пропустила значительный отрезок из-за неприятной травмы. В какой-то момент она даже задумывалась о завершении карьеры, но все-таки нашла в себе силы вернуться в тур.

Более того, румынская теннисистка демонстрирует очень солидные результаты.

В начале сезона она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае, а летом остановилась в шаге от финала на домашнем турнире в Яссах.

Но главным успехом Кырсти стала победа на турнире WTA 250 в Кливленде. С учетом квалификации здесь она провела семь матчей, при этом не отдав ни сета.

Кроме того, в августе 35-летняя Кырстя выиграла три матча на «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжу в этом матче можно поставить за 3.80, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: в прошлом году Сорана проиграла китаянке на траве в Бирмингеме со счетом 6:7, 2:6. Это еще одно напоминание, что Чжу ни в коем случае нельзя недооценивать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.98.