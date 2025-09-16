2-й тайм Уфа — УралОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Беленов«Уфа» — «Урал»: онлайн, прямая трансляция матча ФНЛ Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 9 — 15 сентября
  • 15:12
    • РФС назвал судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
  • 15:06
    • КХЛ назвала лучших игроков первой недели сезона-2025/2026
  • 14:48
    • «Амур» победил «Шанхай Дрэгонс» в ярком матче КХЛ
  • 14:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Сибирь»
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных в 2026 году
  • 11:29
    • Матвей Кисляк интересен еще одному клубу из Саудовской Аравии
  • 09:53
    • Тольяттинский «Акрон» продлил серию поражений до пяти матчей
    Все новости спорта

    Кырстя снова проиграет китаянке Чжу?

    Чжу — Кырстя. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Сеуле 15 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Сорана Кырстя
    Прогноз и ставки на Чжу — Кырстя
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сорана Кырстя
    Румынка Сорана Кырстя сыграет против китаянки Линь Чжу в первом круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 15 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжу — Кырстя, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Сеул. Женщины 16 Сентября 2025 года

    Чжу Линь

  • Китай
    •  Чжу Линь 09:30 С. Кырстя

    С. Кырстя

  • Румыния
    •

    Чжу

    Китайская теннисистка пропустила вторую половину прошлого сезона и начало текушего, из-за чего оказалась за пределами топ-200.

    Но это как раз тот случай, когда на рейтинг лучше не обращать внимание.

    Например, полтора месяца назад Чжу прошла три раунда на «тысячнике» в Монреале.

    На турнире в крупнейшем городе Квебека Линь обыграла Варвару Грачеву, Екатерину Александрову и Сюзан Ламенс, после чего уступила Джессике Боусас-Манейро.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе 31-летняя Чжу дошла до финала на домашнем турнире ITF в Гуйяне.

    Кырстя

    Сорана в прошлом году тоже пропустила значительный отрезок из-за неприятной травмы. В какой-то момент она даже задумывалась о завершении карьеры, но все-таки нашла в себе силы вернуться в тур.

    Более того, румынская теннисистка демонстрирует очень солидные результаты.  

    В начале сезона она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае, а летом остановилась в шаге от финала на домашнем турнире в Яссах.

    Но главным успехом Кырсти стала победа на турнире WTA 250 в Кливленде. С учетом квалификации здесь она провела семь матчей, при этом не отдав ни сета.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Кроме того, в августе 35-летняя Кырстя выиграла три матча на «тысячнике» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжу в этом матче можно поставить за 3.80, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: в прошлом году Сорана проиграла китаянке на траве в Бирмингеме со счетом 6:7, 2:6. Это еще одно напоминание, что Чжу ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Родина — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ризеспор — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Комо — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Байя — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макнелли
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Прозорова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжу — Кырстя: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 16.09.202509:30. Кырстя снова проиграет китаянке Чжу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры