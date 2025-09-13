ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сарасуа на опыте переиграет француженку?

    Сарасуа — Ракотоманга. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч полуфинала турнира в Сан-Паулу 13 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Сарасуа — Ракотоманга
    Рената Сарасуа
    Мексиканка Рената Сарасуа сыграет против француженки Сары Ракотомангы в полуфинале турнира в Сан-Паулу. Матч пройдёт 13 сентября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сарасуа — Ракотоманга, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сарасуа

    Рената Сарасуа на турнире в Сан-Паулу не отдала своим соперницам ни одного сета. В четвертьфинале турнира мексиканка переиграла сильную бразильскую теннисистку Хаддад Майю (7:6, 6:3).

    На корте девушки провели 2 часа 15 минут, за это время Сарасуа два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки на собственной подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

    В Сан-Паулу Рената Сарасуа также нанесла поражения турчанке Берфу Ченгиз (6:4, 6:4) и бразильянке Луизе Фуллане (6:2, 6:1).

    В рейтинге WTA Рената Сарасуа занимает 84 место.

    Ракотоманга

    Сара Ракотоманга в четвертьфинале бразильского турнира оказалась сильнее венгерки Панны Удварди (6:2, 6:4). На корте девушки провели 1 час 27 минут.

    В победной встрече французская теннисистка выполнила один эйс, допустила одну ошибку на собственной ошибке и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

    В Сан-Паулу Сара Ракотоманга добилась успеха и в матчах против мексиканок Виктории Родригес (7:5, 6:1) и Аны-Софии Санчес (6:4, 4:6, 7:6).

    Сара Ракотоманга занимает 214 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Сарасуа в этом матче можно поставить за 1.25, победу Ракотомангу букмекеры предлагают за 4.00.

    Прогноз: Сара Ракотоманга удивляет своими результатами, теннисистка которая находится в третьей сотне мирового рейтинга, смогла добраться до полуфинала турнира в Сан-Паулу. Впереди игра против Ренаты Сарасуа, это будет по-настоящему первое серьезное испытание для француженки, которое завершится скорее всего в пользу мексиканки. Наш выбор — Сарасуа на опыте обыграет французскую соперницу.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.05.

    Сарасуа — Ракотоманга: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 13.09.202520:30. Сарасуа на опыте переиграет француженку?
