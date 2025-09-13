Сарасуа — Ракотоманга. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч полуфинала турнира в Сан-Паулу 13 сентября 2025 года

Мексиканка Рената Сарасуа сыграет против француженки Сары Ракотомангы в полуфинале турнира в Сан-Паулу. Матч пройдёт 13 сентября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сарасуа — Ракотоманга, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сарасуа

Рената Сарасуа на турнире в Сан-Паулу не отдала своим соперницам ни одного сета. В четвертьфинале турнира мексиканка переиграла сильную бразильскую теннисистку Хаддад Майю (7:6, 6:3).

На корте девушки провели 2 часа 15 минут, за это время Сарасуа два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки на собственной подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

В Сан-Паулу Рената Сарасуа также нанесла поражения турчанке Берфу Ченгиз (6:4, 6:4) и бразильянке Луизе Фуллане (6:2, 6:1).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Рената Сарасуа занимает 84 место.

Ракотоманга

Сара Ракотоманга в четвертьфинале бразильского турнира оказалась сильнее венгерки Панны Удварди (6:2, 6:4). На корте девушки провели 1 час 27 минут.

В победной встрече французская теннисистка выполнила один эйс, допустила одну ошибку на собственной ошибке и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В Сан-Паулу Сара Ракотоманга добилась успеха и в матчах против мексиканок Виктории Родригес (7:5, 6:1) и Аны-Софии Санчес (6:4, 4:6, 7:6).

Сара Ракотоманга занимает 214 место в мировом рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Сарасуа в этом матче можно поставить за 1.25, победу Ракотомангу букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: Сара Ракотоманга удивляет своими результатами, теннисистка которая находится в третьей сотне мирового рейтинга, смогла добраться до полуфинала турнира в Сан-Паулу. Впереди игра против Ренаты Сарасуа, это будет по-настоящему первое серьезное испытание для француженки, которое завершится скорее всего в пользу мексиканки. Наш выбор — Сарасуа на опыте обыграет французскую соперницу.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.05.