    Тайхманн пройдет дальше на домашнем турнире?

    Тайхманн — Хвалинска. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Монтрё 2 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Тайхманн — Хвалинска
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жиль Тайхманн
    Швейцарка Жиль Тайхманн сыграет против полячки Майи Хвалински в первом круге в Монтрё. Матч пройдёт 2 сентября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тайхманн

    Жиль Тайхманн перед стартом в швейцарском Монтрё, выступила на нью-йоркском мэйджоре. В первом круге US Open теннисистка в двух сетах уступила американке Кэти Макналли (2:6, 2:6).

    На корте девушки провели 1 час 5 минут, за это время Тайхманн выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.

    Жиль Тайхманн проиграла во втором матче подряд, проиграв также на турнире в Кливленде румынке Соране Кырсте (1:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Жиль Тайхманн занимает 87 место.

    Хвалинска

    Майя Хвалинска на Открытом чемпионате США провела две встречи. В первом матче отбора польская теннисистка выиграла у итальянки Джорджии Педоне (6:2, 6:0).

    В следующем матче US Open Майя Хвалинска потерпела фиаско в матче против соотечественницы Джанис Тьен (5:7, 5:7).

    В этой встрече Майя Хвалинска три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Тайхманн в этом матче можно поставить за 1.80, победу Хвалински букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: Жиль Тайхманн на 90 позиций выше польской теннисистки в рейтинге. Швейцарка на домашнем турнире способна пройти, как можно дальше. Ставим на проход Тайхманн во второй круг швейцарского розыгрыша.

    Рекомендуемая ставка: Победа Тайхманн с коэффициентом 1.80.

