Тайхманн — Хвалинска. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Монтрё 2 сентября 2025 года

Швейцарка Жиль Тайхманн сыграет против полячки Майи Хвалински в первом круге в Монтрё. Матч пройдёт 2 сентября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тайхманн

Жиль Тайхманн перед стартом в швейцарском Монтрё, выступила на нью-йоркском мэйджоре. В первом круге US Open теннисистка в двух сетах уступила американке Кэти Макналли (2:6, 2:6).

На корте девушки провели 1 час 5 минут, за это время Тайхманн выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.

Жиль Тайхманн проиграла во втором матче подряд, проиграв также на турнире в Кливленде румынке Соране Кырсте (1:6, 1:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Жиль Тайхманн занимает 87 место.

Хвалинска

Майя Хвалинска на Открытом чемпионате США провела две встречи. В первом матче отбора польская теннисистка выиграла у итальянки Джорджии Педоне (6:2, 6:0).

В следующем матче US Open Майя Хвалинска потерпела фиаско в матче против соотечественницы Джанис Тьен (5:7, 5:7).

В этой встрече Майя Хвалинска три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Тайхманн в этом матче можно поставить за 1.80, победу Хвалински букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: Жиль Тайхманн на 90 позиций выше польской теннисистки в рейтинге. Швейцарка на домашнем турнире способна пройти, как можно дальше. Ставим на проход Тайхманн во второй круг швейцарского розыгрыша.

Рекомендуемая ставка: Победа Тайхманн с коэффициентом 1.80.