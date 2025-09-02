Джокович — Фриц. Ставка (к. 2.00) и прогноз на US Open 3 сентября 2025 года

Джокович
В 1/8 финала Новак одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 6:3, 6:2.
В третьем раунде 38-летний серб выиграл у британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
Во втором круге Джокович одержал волевую победу над Закари Свайдой — 6:7, 6:3, 6:3, 6:1. Несмотря на то, что американец все-таки взял один сет, Ноле в целом очень сильно провел матч.
В первом круге Джокович, вопреки ожиданиям, уверенно переиграл талантливого американца Лернера Тьена — 6:1, 7:6, 6:2.
Джокович пропустил все летние турниры на харде, предшествующие US Open, но это пока вообще никак не сказывается на его игре.
В этом году Новак пока ни разу не проигрывал на турнирах «Большого шлема» раньше полуфинала.
Фриц
Тейлор третий раз подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертьфинала.
В 1/8 финала текущего турнира американец одержал победу над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:3, 6:3.
В третьем раунде Фриц становил швейцарца Жерома Кима (7:6, 6:7, 6:4, 6:4), а во втором выиграл у южноафриканца Ллойда Харриса (4:6, 7:6, 6:2, 6:4).
В стартовом матче финалист US Open-2024 одержал победу над Эмилио Навой — 7:5, 6:2, 6:3.
В этом сезоне лучшим результатом Фрица на турнирах «Большого шлема» пока остается выход в полуфинал Уимблдона&
В 2025-м Тейлор выиграл 26 из 35 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.53, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.57.
Прогноз: в отличие от прошлого сезона, на этот раз Новаку удалось как следует подготовиться к US Open, в том числе в психологическом плане. Кроме того, стоит обратить внимание на один очень любопытный
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по сетам (-1,5) за 2.00.