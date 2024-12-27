Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против испанки Бузас Манейро на турнире United Cup. Матч пройдёт 27декабря, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Бузас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рыбакина

Елена Рыбакина — первая ракетка Казахстана, занимает 6 место в мировом рейтинге.

В прошлом теннисном сезоне Рыбакина успешно выступала хард-кортах. Выиграла рейтинговые турниры в Австралии, Финляндии и Эмиратах. Интересно, что на австралийском и финском кортах Елена Рыбакина выиграла у первой ракетки мира и ведущей теннисистки Беларуси Арины Соболенко.

Прогнозы на теннис

В Абу-Даби обошла первую ракетку России Дарьи Касаткиной, и была одна победа на грунте в Штутгарте. Стоит отметить успешное выступление на траве на турнире Большого шлема в Уимблдоне. Казахстанская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила Крейчиковой из Чехии (6:3, 3:6, 4:6).

Бузас Манейро

Лучшие результаты испанская теннисистка Бузас Манейро показала на турнирах Большого шлема в прошлом сезоне. На траве в Уимблдоне и на грунте US Open она дошла до 3 круга, лучший результат спортсменки в минувшем сезоне.

На Открытом чемпионате США испанская теннисистка проиграла 7-й ракетке мира Джессике Пегула из США.

На стартующем турнире United Cup Бузас Манейро разыграет партию против своей самой сильной соперницы Елены Рыбакиной.

Стоит отметить, что сейчас Бузас Манейро занимает 54 место в мировом рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бузас букмекеры предлагают за 5.50.

Прогноз:

Теннисистки ранее на кортах не встречались, в этом поединке класс выше у Елены Рыбакиной. Она и должна выиграть предстоящую встречу.

Рекомендуемая ставка: Победа Елены Рыбакиной с форой (-6) с коэффициентом 2.28.