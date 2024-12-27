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    Рыбакина переиграет соперницу на классе?

    Рыбакина — Бузас. Ставка (к. 2.28) и прогноз на матч United Cup 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Бузас
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    Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против испанки Бузас Манейро на турнире United Cup. Матч пройдёт 27декабря, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Бузас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рыбакина

    Елена Рыбакина — первая ракетка Казахстана, занимает 6 место в мировом рейтинге.

    В прошлом теннисном сезоне Рыбакина успешно выступала хард-кортах. Выиграла рейтинговые турниры в Австралии, Финляндии и Эмиратах. Интересно, что на австралийском и финском кортах Елена Рыбакина выиграла у первой ракетки мира и ведущей теннисистки Беларуси Арины Соболенко.

    Прогнозы на теннис

    В Абу-Даби обошла первую ракетку России Дарьи Касаткиной, и была одна победа на грунте в Штутгарте. Стоит отметить успешное выступление на траве на турнире Большого шлема в Уимблдоне. Казахстанская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила Крейчиковой из Чехии (6:3, 3:6, 4:6).

    Бузас Манейро

    Лучшие результаты испанская теннисистка Бузас Манейро показала на турнирах Большого шлема в прошлом сезоне. На траве в Уимблдоне и на грунте US Open она дошла до 3 круга, лучший результат спортсменки в минувшем сезоне.

    На Открытом чемпионате США испанская теннисистка проиграла 7-й ракетке мира Джессике Пегула из США.

    На стартующем турнире United Cup Бузас Манейро разыграет партию против своей самой сильной соперницы Елены Рыбакиной.

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    Стоит отметить, что сейчас Бузас Манейро занимает 54 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бузас букмекеры предлагают за 5.50.

    Прогноз:

    Теннисистки ранее на кортах не встречались, в этом поединке класс выше у Елены Рыбакиной. Она и должна выиграть предстоящую встречу.

    Рекомендуемая ставка: Победа Елены Рыбакиной с форой (-6) с коэффициентом 2.28.

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    Рыбакина — Бузас: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина переиграет соперницу на классе?
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