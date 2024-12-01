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    Джумхур обыграет Пассаро и возьмет очередной титул на «челленджере»?

    Пассаро — Джумхур. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнир в Майа 1 декабря 2024 года

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    Франческо Пассаро
    Босниец Дамир Джумхур сыграет против итальянца Франческо Пассаро в финале «челленджера» в Майа (Португалия). Матч пройдет 1 декабря, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пассаро — Джумхур, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пассаро

    Франческо третий раз в этом году дошел до финала на «челленджере». Ранее он взял титулы на грунтовых турнирах в Турине и Генуе.

    На этой неделе итальянец начал с уверенной победы над французом Максимом Жанвье — 6:2, 6:4.

    Потом был нервный матч против литовца Вилюса Гаубаса — 1:6, 6:3, 6:2.

    В четвертьфинале Пассаро разгромил испанца Даниэля Мериду-Агилара — 6:1, 6:4, а в полуфинале одержал волевую победу над словаком Андреем Мартином — 2:6, 6:2, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на майском «челленджере» в Турине 23-летний Пассаро выиграл у Даниэля Галана, Эмиля Руусувуори, Брэндона Накашимы, Лоренцо Сонего и Лоренцо Музетти.

    Джумхур

    Дамир благодаря выходу в финал наконец-то вернется в топ-100. На следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 94-е место.

    Боснийский теннисист шестой раз в этом году сыграет в решающем матче «челленджера». Сразу скажем, что пять предыдущих финалов он выиграл.

    На текущем турнире самым пока что сложным для него был матч первого круга против португальца Феррейры Силвы — здесь Джумхур дожал соперника только на тай-брейке третьего сета.

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    При этом в четвертьфинале бывшая 23-я ракетка мира не оставил шансов испанцу Альберту Рамосу (6:1, 6:0), а в полуфинале уверенно переиграл аргентинца Федерико Корию (6:4, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пассаро в этом матче можно поставить за 1.69, победу Джумхура букмекеры предлагают за 2.07.

    Прогноз: два года назад итальянец обыграл боснийца на грунте в Комо, а в 2023-м Дамир взял реванш, победив Франческо на харде в Дохе. Во втором случае им понадобился третий сет и решающий тай-брейк. Скорее всего, затяжным будет и предстоящий финал.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Пассаро — Джумхур: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на теннис. Джумхур обыграет Пассаро и возьмет очередной титул на «челленджере»?
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