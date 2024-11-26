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    Захарову хватит двух сетов для победы над Имером?

    Имер — Захаров. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «челленджер» в Йоккаити 26 ноября 2024 года

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    Алексей Захаров
    Россиянин Алексей Захаров сыграет против шведа Элиаса Имера в первом круге «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройдет 26 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Имер — Захаров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Имер

    Когда-то Элиас был в шаге от дебюта в топ-100, а сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 341-е место.

    Осенью шведский теннисист выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки «челленджеров». При этом он ни разу не проходил дальше второго раунда.

    В ноябре Имер выиграл по одному матчу в Мацуяме и Иокогаме и уступил в китайцу Бу Юнчаокете в первом круге турнира в Кобе.

    Прогнозы на теннис

    Также отметим, что в 2024-м 28-летний Имер прошел квалификацию на Уимблдоне и добрался до финала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.

    Захаров

    Алексей на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Иокогаме. Но этого, к сожалению, все рано не хватило для возвращения в топ-300.

    Российский теннисист выиграл у японца Рио Ногучи и Ва Тун Линя, после чего уступил французу Констану Лестьенну (4:6, 2:6).

    Это был третий случай в 2024-м, когда Захаров выиграл не менее двух матчей на уровне «челленджера».

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    Лучшим результатом 24-летнего Захарова в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в нидерландском Амерсфорте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Имера в этом матче можно поставить за 1.61, победу Захарова букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: Алексею достался не самый простой соперник. На этот раз ему будет сложно пройти первый круг. Но и шведу вряд ли будет легко. Скорее всего, Захаров и Имер проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Имер — Захаров: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на теннис. Захарову хватит двух сетов для победы над Имером?
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