Россиянин Алексей Захаров сыграет против шведа Элиаса Имера в первом круге «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройдет 26 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Имер — Захаров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Имер

Когда-то Элиас был в шаге от дебюта в топ-100, а сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 341-е место.

Осенью шведский теннисист выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки «челленджеров». При этом он ни разу не проходил дальше второго раунда.

В ноябре Имер выиграл по одному матчу в Мацуяме и Иокогаме и уступил в китайцу Бу Юнчаокете в первом круге турнира в Кобе.

Прогнозы на теннис

Также отметим, что в 2024-м 28-летний Имер прошел квалификацию на Уимблдоне и добрался до финала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.

Захаров

Алексей на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Иокогаме. Но этого, к сожалению, все рано не хватило для возвращения в топ-300.

Российский теннисист выиграл у японца Рио Ногучи и Ва Тун Линя, после чего уступил французу Констану Лестьенну (4:6, 2:6).

Это был третий случай в 2024-м, когда Захаров выиграл не менее двух матчей на уровне «челленджера».

Лучшим результатом 24-летнего Захарова в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в нидерландском Амерсфорте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Имера в этом матче можно поставить за 1.61, победу Захарова букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: Алексею достался не самый простой соперник. На этот раз ему будет сложно пройти первый круг. Но и шведу вряд ли будет легко. Скорее всего, Захаров и Имер проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.