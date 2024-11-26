Имер
Когда-то Элиас был в шаге от дебюта в топ-100, а сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 341-е место.
Осенью шведский теннисист выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки «челленджеров». При этом он ни разу не проходил дальше второго раунда.
В ноябре Имер выиграл по одному матчу в Мацуяме и Иокогаме и уступил в китайцу Бу Юнчаокете в первом круге турнира в Кобе.
Также отметим, что в 2024-м 28-летний Имер прошел квалификацию на Уимблдоне и добрался до финала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше.
Захаров
Алексей на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Иокогаме. Но этого, к сожалению, все рано не хватило для возвращения в топ-300.
Российский теннисист выиграл у японца Рио Ногучи и Ва Тун Линя, после чего уступил французу Констану Лестьенну (4:6, 2:6).
Это был третий случай в 2024-м, когда Захаров выиграл не менее двух матчей на уровне «челленджера».
Лучшим результатом 24-летнего Захарова в этом сезоне пока остается выход в финал грунтового «челленджера» в нидерландском Амерсфорте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Имера в этом матче можно поставить за 1.61, победу Захарова букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: Алексею достался не самый простой соперник. На этот раз ему будет сложно пройти первый круг. Но и шведу вряд ли будет легко. Скорее всего, Захаров и Имер проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.