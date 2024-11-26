Негриту
Кристоф пробился в основную сетку через квалификацию. В отборе он выиграл у двух японцев, которые находятся за пределами топ-500.
На прошлой неделе немецкий теннисист проиграл французу Констану Лестьенну (6:3, 5:7, 4:6) на старте турнира в Иокогаме.
Ранее в этом сезоне 30-летний Негриту выиграл на харде лишь один матч на уровне основной сетки «челленджера».
Эту неделю Негриту начал нач 408-м месте в рейтинге ATP.
Беллуччи
Маттиа на прошлой неделе тоже не выиграл ни одного матча в Иокогаме, хотя изначально входил в список главных фаворитов турнира.
Итальянец сенсационно проиграл в первом круге тайваньскому теннисисту Ву Тун Линю.
Но это была, по сути, первая по-настоящему серьезная неудача Беллуччи во второй половине сезона.
В конце октября Беллуччи дошел до финала на домашнем «челленджере» в Ольбии, а еще через несколько недель добрался до полуфинала в Кобе.
При этом в 2024-м Маттиа неплохо проявил себя даже на турнирах ATP. Например, в Атланте он дошел до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Негриту в этом матче можно поставить за 6.25, победу Беллуччи букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: здесь у итальянца не должно быть проблемы. После небольшого перерыва он, скорее всего, легко выиграет у соперника, который в этом году нередко играл на «фьючерсах».
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Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи с форой по геймам (-5,5) за 1.92.