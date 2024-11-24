Ли Ту
Австралийский теннисист второй раз в сезоне дошел до финала на «челленджере», благодаря чему поднимется в рейтинге как минимум на 172-е место.
На этой неделе Ли до сих пор проиграл лишь один сет.
Самым сложным пока что получился матч против француза Констана Лестьенна в полуфинале — 6:2, 3:6, 7:6. В решающем сете соперник вел с брейком и не подал на матч при счете 5:4.
В остальных раундах Ли выиграл у 19-летнего россиянина Ярослава Демина, у Филипе Секулича и представителя Гонконга Колемана Вонга.
Также отметим, что в конце августа Ли Ту взял сет в матче против Карлоса Алькараса в рамках первого круга US Open.
Симидзу
Юта тем временем второй год подряд дошел в Иокогаме до финала. В 2023-м он уступил в решающем матче Есукэ Ватануки.
Как и Ли, японец отдал лишь сет в четырех предыдущих матчах.
В полуфинала Симидзу одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном (6:2, 6:3).
Перед этим 25-летний Симидзу выиграл у Алекса Болта, Масамити Имамуры и Рэя Сакамото.
Симидзу третий раз в сезоне дошел до финала. Два предыдущих японец проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ли Ту в этом матче можно поставить за 1.79, победу Симидзу букмекеры предлагают за 1.94.
Прогноз: в конце октября Юта спокойно обыграл Ли на «челленджере» в австралийском Плейфорда — 6:4, 6:2. Маловероятно, что предстоящий матч пройдет по такому же сценарию. Скорее всего, на этот раз австралиец и японец проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.