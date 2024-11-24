Австралиец Ли Ту сыграет против японца Юты Симидзу в финале «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 24 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли Ту — Симидзу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ли Ту

Австралийский теннисист второй раз в сезоне дошел до финала на «челленджере», благодаря чему поднимется в рейтинге как минимум на 172-е место.

На этой неделе Ли до сих пор проиграл лишь один сет.

Самым сложным пока что получился матч против француза Констана Лестьенна в полуфинале — 6:2, 3:6, 7:6. В решающем сете соперник вел с брейком и не подал на матч при счете 5:4.

В остальных раундах Ли выиграл у 19-летнего россиянина Ярослава Демина, у Филипе Секулича и представителя Гонконга Колемана Вонга.

Прогнозы на теннис

Также отметим, что в конце августа Ли Ту взял сет в матче против Карлоса Алькараса в рамках первого круга US Open.

Симидзу

Юта тем временем второй год подряд дошел в Иокогаме до финала. В 2023-м он уступил в решающем матче Есукэ Ватануки.

Как и Ли, японец отдал лишь сет в четырех предыдущих матчах.

В полуфинала Симидзу одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном (6:2, 6:3).

Перед этим 25-летний Симидзу выиграл у Алекса Болта, Масамити Имамуры и Рэя Сакамото.

Симидзу третий раз в сезоне дошел до финала. Два предыдущих японец проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ли Ту в этом матче можно поставить за 1.79, победу Симидзу букмекеры предлагают за 1.94.

Прогноз: в конце октября Юта спокойно обыграл Ли на «челленджере» в австралийском Плейфорда — 6:4, 6:2. Маловероятно, что предстоящий матч пройдет по такому же сценарию. Скорее всего, на этот раз австралиец и японец проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.