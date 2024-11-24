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    Симидзу обыграет Ли Ту и возьмет титул в Иокогаме?

    Ли Ту — Симидзу. Ставка (к. 1.97) и прогноз на финал «челленджера» в Иокогаме 24 ноября 2024 года

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    Ли Ту
    Австралиец Ли Ту сыграет против японца Юты Симидзу в финале «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 24 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли Ту — Симидзу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ли Ту

    Австралийский теннисист второй раз в сезоне дошел до финала на «челленджере», благодаря чему поднимется в рейтинге как минимум на 172-е место.

    На этой неделе Ли до сих пор проиграл лишь один сет.

    Самым сложным пока что получился матч против француза Констана Лестьенна в полуфинале — 6:2, 3:6, 7:6. В решающем сете соперник вел с брейком и не подал на матч при счете 5:4.

    В остальных раундах Ли выиграл у 19-летнего россиянина Ярослава Демина, у Филипе Секулича и представителя Гонконга Колемана Вонга.

    Прогнозы на теннис

    Также отметим, что в конце августа Ли Ту взял сет в матче против Карлоса Алькараса в рамках первого круга US Open.

    Симидзу

    Юта тем временем второй год подряд дошел в Иокогаме до финала. В 2023-м он уступил в решающем матче Есукэ Ватануки.

    Как и Ли, японец отдал лишь сет в четырех предыдущих матчах.

    В полуфинала Симидзу одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном (6:2, 6:3).

    Перед этим 25-летний Симидзу выиграл у Алекса Болта, Масамити Имамуры и Рэя Сакамото.

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    Симидзу третий раз в сезоне дошел до финала. Два предыдущих японец проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ли Ту в этом матче можно поставить за 1.79, победу Симидзу букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: в конце октября Юта спокойно обыграл Ли на «челленджере» в австралийском Плейфорда — 6:4, 6:2. Маловероятно, что предстоящий матч пройдет по такому же сценарию. Скорее всего, на этот раз австралиец и японец проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Ли Ту — Симидзу: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на теннис. Симидзу обыграет Ли Ту и возьмет титул в Иокогаме?
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