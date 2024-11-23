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    Ландалусе обыграе Нарди и выйдет в финал?

    Ландалусе — Нарди. Ставка (к. 2.14) и прогноз на «челленджер» в Роверето 23 ноября 2024 года

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    Мартин Ландалусе
    Итальянец Лука Нарди сыграет против испанца Мартина Ландалусе в полуфинале «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 23 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ландалусе — Нарди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ландалусе

    Мартин шестрой раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере».

    На этой неделе 18-летний теннисист пока не проиграл ни одного сета, хотя соперники у него были не такие уж и простые.

    В первом круге Ландалусе выиграл у Йелле Сельса, а во втором — у француза Кириана Жаке.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Ландалусе остановил еще одного представителя Франции — Жоффрея Бланкано.

    Нарди

    Лука тем временем пятый раз в сезоне добрался до полуфинала на «челленджере».

    В четвертьфинале итальянский теннисист разгромил украинца Олега Приходько — 6:2, 6:2.

    Перед этим Нарди одержал уверенную победу над немцем Максом Ребергом — 6:2, 6:2.

    В начале ноября Нарди дошел до финала на «челленджере» в Хельсинки. В решающем матче 21-летний теннисист уступил японцу Кэю Нисикори.

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    Ну и не будем забывать, что в начале года Нарди сенсационно выиграл у Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 1.47, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.53.

    Прогноз: несмотря на то, что у итальянца побольше опыта, в предстоящем матче у него, скорее всего, будут серьезные проблемы. Уже сейчас понятно, что испанец совсем скоро дебютирует в топ-100.

    Рекомендуемая ставка: победа Ландалусе + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.

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    Ландалусе — Нарди: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на теннис. Ландалусе обыграе Нарди и выйдет в финал?
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