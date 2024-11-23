Итальянец Лука Нарди сыграет против испанца Мартина Ландалусе в полуфинале «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 23 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ландалусе — Нарди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ландалусе

Мартин шестрой раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере».

На этой неделе 18-летний теннисист пока не проиграл ни одного сета, хотя соперники у него были не такие уж и простые.

В первом круге Ландалусе выиграл у Йелле Сельса, а во втором — у француза Кириана Жаке.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Ландалусе остановил еще одного представителя Франции — Жоффрея Бланкано.

Нарди

Лука тем временем пятый раз в сезоне добрался до полуфинала на «челленджере».

В четвертьфинале итальянский теннисист разгромил украинца Олега Приходько — 6:2, 6:2.

Перед этим Нарди одержал уверенную победу над немцем Максом Ребергом — 6:2, 6:2.

В начале ноября Нарди дошел до финала на «челленджере» в Хельсинки. В решающем матче 21-летний теннисист уступил японцу Кэю Нисикори.

Ну и не будем забывать, что в начале года Нарди сенсационно выиграл у Новака Джоковича на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 1.47, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: несмотря на то, что у итальянца побольше опыта, в предстоящем матче у него, скорее всего, будут серьезные проблемы. Уже сейчас понятно, что испанец совсем скоро дебютирует в топ-100.

Рекомендуемая ставка: победа Ландалусе + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.