Австриец Юрий Родионов сыграет против японца Рэя Сакамото в первом круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Родионов — Сакамото, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Родионов

На прошлой неделе Юрий дошел до финала на «челленджере» в японском Кобе.

В финале представитель Австрии проиграл бельгийцу Александру Блоксу (3:6, 1:6). Но зато перед этим ему удалось остановить трех непростых соперников — Бу Юнчаокете, Си Симабукуро и Маттиа Беллуччи.

Также стоит отметить, что в начале ноября Родионов остановился в шаге от финала на «челленджере» в Сеуле.

В сентябре Родионов уступил французу Ришару Гаске в финале «челленджера» во французском Кассисе. Его лучшим результатом в 2024-м по-прежнему остается победа на турнире в немецком Кобленце.

Прогнозы на теннис

Несмотря на отдельные успехи, в целом Юрий слабо провел сезон. Сейчас он занимает в рейтинге всего лишь 175-е место.

Сакамото

Рэй тем временем попал в основную сетку домашнего «челленджера» только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

На прошлой неделе Сакамото прошел квалификацию в Кобе, но при этом не выиграл ни матча на уровне основной сетки.

В начале ноября 18-летний Сакамото проиграл шведу Эльязу Имеру на старте «челленджера» в Мацуяме.

В общем, пока парень делает только первые шаги в профессиональном теннисе. В текущей версии рейтинга он занимает 769-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Родионова в этом матче можно поставить за 1.22, победу Сакамото букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: с одной стороны, все очевидно, но есть нюанс. В прошлом году Юрий умудрился проиграть Рэю на «челленджере» в Йоккаити. Правда, не так давно австриец взял реванш, победив японца в Кобе со счетом 6:3, 6:2.

Рискнем предположить, что Родионов хорошо усвоил прошлогодний урок и выйдет на предстоящий матч с правильным настроем.

Рекомендуемая ставка: победа Родионова + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.