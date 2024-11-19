Беллуччи
С учетом того, что не так давно о нем почти никто не знал, можно сказать, что итальянец шикарно провел сезон.
В Иокогаму Беллуччи приехал в статусе 99-й ракетки мира. По всей видимости, сейчас он поставил перед собой цель закрепиться в топ-100.
В этом году Маттиа провел уже больше 80 матчей — одержал 51 победу и 31 раз проиграл.
В середине лета Беллуччи прошел квалификацию на Уимблдоне, после чего дошел до четвертьфинала в Атланте и до второго круга в Вашингтоне. Дальше был финал на «челленджере» в Кэри.
Осенью 23-летний Беллуччи прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Шанхае. Кроме того, позже он дошел до финала на домашнем турнире в Ольбии и до полуфинала в японском Кобе.
Ву Тун Линь
Ву тем временем находится за пределами второй сотни рейтинга — эту неделю он начал в статусе 241-й ракетки мира.
Безусловно, тайваньский теннисист в этом году был не так успешен, как Беллуччи, но его тоже не стоит недооценивать.
Например, в конце сентября Ву стал победителем «челленджера» в Нонтхабури (Таиланд). В финале он выиграл у американца Маккензи Макдональда.
Но недавних «челленджерах» в Сеуле и Кобе 26-летний Ву выиграл по одному матчу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ву букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: в прошлом году итальянец выиграл у Ву в квалификации Australian Open — 6:3, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче у Маттиа тоже не будет серьезных проблем.
- 1.88Родионов — Сакамото: прогноз и ставкаЗавтра в 07:00
- 2.09Сапата-Миральес — Ритшар: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.97Маэстрелли — Эрбер: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 1.92.