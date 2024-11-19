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    Беллуччи снова хватит двух сетов для победы над Ву?

    Беллуччи — Ву Тун Линь. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «челленджер» в Иокогаме 19 ноября 2024 года

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    Маттиа Беллуччи
    Итальянец Маттиа Беллуччи сыграет против тайваньского теннисиста Ву Тун Линя в первом круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Ву Тун Линь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беллуччи

    С учетом того, что не так давно о нем почти никто не знал, можно сказать, что итальянец шикарно провел сезон.

    В Иокогаму Беллуччи приехал в статусе 99-й ракетки мира. По всей видимости, сейчас он поставил перед собой цель закрепиться в топ-100.

    В этом году Маттиа провел уже больше 80 матчей — одержал 51 победу и 31 раз проиграл.

    В середине лета Беллуччи прошел квалификацию на Уимблдоне, после чего дошел до четвертьфинала в Атланте и до второго круга в Вашингтоне. Дальше был финал на «челленджере» в Кэри.

    Прогнозы на теннис

    Осенью 23-летний Беллуччи прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Шанхае. Кроме того, позже он дошел до финала на домашнем турнире в Ольбии и до полуфинала в японском Кобе.

    Ву Тун Линь

    Ву тем временем находится за пределами второй сотни рейтинга — эту неделю он начал в статусе 241-й ракетки мира.

    Безусловно, тайваньский теннисист в этом году был не так успешен, как Беллуччи, но его тоже не стоит недооценивать.

    Например, в конце сентября Ву стал победителем «челленджера» в Нонтхабури (Таиланд). В финале он выиграл у американца Маккензи Макдональда.

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    Но недавних «челленджерах» в Сеуле и Кобе 26-летний Ву выиграл по одному матчу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ву букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: в прошлом году итальянец выиграл у Ву в квалификации Australian Open — 6:3, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче у Маттиа тоже не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 1.92.

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    Беллуччи — Ву Тун Линь: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на теннис. Беллуччи снова хватит двух сетов для победы над Ву?
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