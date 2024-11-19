Итальянец Маттиа Беллуччи сыграет против тайваньского теннисиста Ву Тун Линя в первом круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 19 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Ву Тун Линь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беллуччи

С учетом того, что не так давно о нем почти никто не знал, можно сказать, что итальянец шикарно провел сезон.

В Иокогаму Беллуччи приехал в статусе 99-й ракетки мира. По всей видимости, сейчас он поставил перед собой цель закрепиться в топ-100.

В этом году Маттиа провел уже больше 80 матчей — одержал 51 победу и 31 раз проиграл.

В середине лета Беллуччи прошел квалификацию на Уимблдоне, после чего дошел до четвертьфинала в Атланте и до второго круга в Вашингтоне. Дальше был финал на «челленджере» в Кэри.

Прогнозы на теннис

Осенью 23-летний Беллуччи прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Шанхае. Кроме того, позже он дошел до финала на домашнем турнире в Ольбии и до полуфинала в японском Кобе.

Ву Тун Линь

Ву тем временем находится за пределами второй сотни рейтинга — эту неделю он начал в статусе 241-й ракетки мира.

Безусловно, тайваньский теннисист в этом году был не так успешен, как Беллуччи, но его тоже не стоит недооценивать.

Например, в конце сентября Ву стал победителем «челленджера» в Нонтхабури (Таиланд). В финале он выиграл у американца Маккензи Макдональда.

Но недавних «челленджерах» в Сеуле и Кобе 26-летний Ву выиграл по одному матчу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ву букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: в прошлом году итальянец выиграл у Ву в квалификации Australian Open — 6:3, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче у Маттиа тоже не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи в двух сетах за 1.92.