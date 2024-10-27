Китаец Бу Юнчаокете сыграет против француза Кентена Алиса во втором раунде квалификации «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Юнчаокете, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алис

Французский теннисист в первом раунде отбора одержал уверенную победу над Кэмероном Норри (6:3, 6:4), начинавшего этот сезон в статусе первой ракетки Великобритании.

На прошлой неделе Алис прошел квалификацию на турнире в Вене — выиграл у Корентена Муте и Хауме Муньяра. Но в основной сетке 28-летний теннисист сразу проиграл Гаэлю Монфису.

Пока что главным успехом Алиса в этом году остается выход в финал грунтового турнира в Гштаде (уступил в решающем матче итальянцу Маттео Берреттини).

Также стоит отметить, что Кентен прошел сложнейшую квалификацию и выиграл два матча в основной сетке Уимблдона. В третьем раунде француз проиграл датчанину Хольгеру Руне, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезона Алису лишь однажды удалось пройти отбор на домашнем «тысячнике» — в 2022 году.

Юнчаокете

Бу тем временем в стартовом раунде выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:4, 7:6.

Китайский теннисист не так давно дебютировал в топ-100. В Париж он приехал в статусе 76-й ракетки мира.

В конце сентября Юнчаокете сенсационно дошел до полуфинала в Ханчжоу, а потом осановился в шаге от финала в Пекине.

На домашнем турнире в столице Китая Бу выиграл у Цзюньчэна Шана, Лоренцо Музетти и Андрея Рублева (7:5, 6:4), после чего уступил Яннику Синнеру (3:6, 6:7).

После этого Юнчаокете не очень удачно провел турниры в Шанхае, Алматы и Вене, но после серии классных результатов этот спад не стал сюрпризом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.47, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: скорее всего, француз и китаец проведут затяжной, нервный матч. Вполне вероятно, что им понадобится даже решающий тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.