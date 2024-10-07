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    Тиафо — Чжоу. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Чжоу
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против китайца И Чжоу во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Чжоу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис попал в число сеяных, поэтому на текущем турнире он пока не провел ни одного матча.

    Сразу скажем, что в предыдущих сезонах Тиафо ни разу не проходил в Шанхае дальге второго раунда.

    Однако сейчас всё указывает на то, что на этот раз американец может существенно улучшить здесь свой результат.

    В прошлом месяце Тиафо дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати, а чуть позже второй раз в карьере добрался до полуфинала на Открытом чемпионате США.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит не забывать и про поражение от Брэндона Накашимы на старте недавнего турнира в Токио, но в этом нет абсолютно ничего драматичного.

    Чжоу

    Чжоу по-прежнему находится в пятой сотне рейтинга, но при этом он получил wild card уже на третьем подряд турнире ATP.

    Но в этом нет ничего удивительного, организаторы китайских турниров пытаются всячески помочь своему теннисисту.

    В Чэнду Чжоу дошел до второго раунда, но только благодаря тому, что его соперник по первому кругу Чан Хсин Тсенг не смог завершить матч из-за травмы. После этого представитель Поднебесной уступил французу Адриану Маннарино.

    На турнире в Пекине 19-летний Чжоу уступил в первом круге россинину Павлу Котову (6:1, 3:6, 5:7).

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    В Шанхае первым соперником Чжоу стал Есихито Нисиока, который отказался от продолжения борьбы при счете 4:2 в свою пользу в первом сете. Снова китайцу повезло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров здесь нет сомнений в победе Тиафо. На Чжоу можно поставить за 10.00.

    Прогноз: здесь всё зависит от американца. Если захочет — легко обыграет китайского теннисиста с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Тиафо с форой по геймам (-5,5) за 2.06.

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    Тиафо — Чжоу: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тиафо разгромить 440-ю ракетку мира?
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