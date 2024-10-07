Тиафо
Фрэнсис попал в число сеяных, поэтому на текущем турнире он пока не провел ни одного матча.
Сразу скажем, что в предыдущих сезонах Тиафо ни разу не проходил в Шанхае дальге второго раунда.
Однако сейчас всё указывает на то, что на этот раз американец может существенно улучшить здесь свой результат.
В прошлом месяце Тиафо дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати, а чуть позже второй раз в карьере добрался до полуфинала на Открытом чемпионате США.
Также стоит не забывать и про поражение от Брэндона Накашимы на старте недавнего турнира в Токио, но в этом нет абсолютно ничего драматичного.
Чжоу
Чжоу по-прежнему находится в пятой сотне рейтинга, но при этом он получил wild card уже на третьем подряд турнире ATP.
Но в этом нет ничего удивительного, организаторы китайских турниров пытаются всячески помочь своему теннисисту.
В Чэнду Чжоу дошел до второго раунда, но только благодаря тому, что его соперник по первому кругу Чан Хсин Тсенг не смог завершить матч из-за травмы. После этого представитель Поднебесной уступил французу Адриану Маннарино.
На турнире в Пекине 19-летний Чжоу уступил в первом круге россинину Павлу Котову (6:1, 3:6, 5:7).
В Шанхае первым соперником Чжоу стал Есихито Нисиока, который отказался от продолжения борьбы при счете 4:2 в свою пользу в первом сете. Снова китайцу повезло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров здесь нет сомнений в победе Тиафо. На Чжоу можно поставить за 10.00.
Прогноз: здесь всё зависит от американца. Если захочет — легко обыграет китайского теннисиста с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Тиафо с форой по геймам (-5,5) за 2.06.