Янник Синнер
Роман Сафиуллин (Россия)
Фреш
Магдалена Фреш выдаёт победную серию из шести матчей, в которую входит триумфальное выступление в Гвадалахаре.
На соревнованиях в Мексике Фреш выиграла у австралийки Оливии Гадеки (7:6, 6:4). В финальной битве польская теннисистка выполнила 4 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, и реализовала три брейк-пойнта.
Фреш с победы стартовала на «Мастерсе» в Пекине. В первом круге польская теннисистка выиграла у американки Алисии Паркс (6:4, 5:7, 6:4). На теннисном корте соперницы провели 2 часа 52 минуты.
В женской теннисной ассоциации Магдалена Фреш занимает 31 место
Шнайдер
Во втором круге «тысячника» Диана Шнайдер буквально уничтожила свою конкурентку Софию Кенин из США, отдав сопернице пять геймов (6:2, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 8 минут.
Российская теннисистка 7 раз подала навылет, допустида 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.
Диана Шнайдер миновала первую стадию турнира в Пекине. Россиянка на «тысячнике» стартует со второго круга соревнований. На US Open Шнайдер остановилась на стадии полуфинала, где уступила также американке Джессике Пегула (4:6, 2:6).
Диана Шнайдер занимает 16 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.37, победу Фреш букмекеры предлагают за 3.11.
Прогноз: Диана Шнайдер сейчас на ходу и вполне может прервать шестиматчевую победную серию Фреш.
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Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-4) с коэффициентом 1.89.