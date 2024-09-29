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    Шнайдер прервёт победную серию полячки?

    Фреш — Шнайдер. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч третьего круга турнира в Пекине 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фреш — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против полячки Магдалены Фреш в третьем круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 29 сентября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фреш — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 28 Сентября 2024 года

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    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Пекин. Мужчины
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    Фреш

    Магдалена Фреш выдаёт победную серию из шести матчей, в которую входит триумфальное выступление в Гвадалахаре.

    На соревнованиях в Мексике Фреш выиграла у австралийки Оливии Гадеки (7:6, 6:4). В финальной битве польская теннисистка выполнила 4 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, и реализовала три брейк-пойнта.

    Фреш с победы стартовала на «Мастерсе» в Пекине. В первом круге польская теннисистка выиграла у американки Алисии Паркс (6:4, 5:7, 6:4). На теннисном корте соперницы провели 2 часа 52 минуты.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Магдалена Фреш занимает 31 место

    Шнайдер

    Во втором круге «тысячника» Диана Шнайдер буквально уничтожила свою конкурентку Софию Кенин из США, отдав сопернице пять геймов (6:2, 6:3). На корте соперницы провели 1 час 8 минут.

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    • Российская теннисистка 7 раз подала навылет, допустида 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

    Диана Шнайдер миновала первую стадию турнира в Пекине. Россиянка на «тысячнике» стартует со второго круга соревнований. На US Open Шнайдер остановилась на стадии полуфинала, где уступила также американке Джессике Пегула (4:6, 2:6).

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    Диана Шнайдер занимает 16 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.37, победу Фреш букмекеры предлагают за 3.11.

    Прогноз: Диана Шнайдер сейчас на ходу и вполне может прервать шестиматчевую победную серию Фреш.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-4) с коэффициентом 1.89.

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    Фреш — Шнайдер: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер прервёт победную серию полячки?
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