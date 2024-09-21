Карбальес-Баэна
Испанский теннисист начал турнир с победы над французом Корентентом Муте — 7:6, 6:1.
В текущем сезоне Карбальес-Баэна выиграл на харде уже шесть матчей. Если что, это его лучший результат в карьере.
На этом покрытии самым успешным для Роберто в 2024-м пока остается турнир в новозеландском Окленде. Здесь он дошел до четвертьфинала, выиграв у Роберто Баутисты-Агута и Себастьяна Офнера.
Победная серия Карбальеса-Баэны составляет уже шесть матчей. В начале сентября он выиграл грунтовый «челленджер» в Севилье.
Крюгер
Митчелл тем временем не прошел квалификацию в Ханчжоу, но в итоге оказался в основной сетке как лаки-лузер.
При этом американскому теннисисту повезло попасть сразу во второй круг, поскольку он заменил одного из сеяных.
В решающем раунде квалификации Крюгер проиграл японцу Ясутуке Утияме со счетом 4:6, 3:6.
В конце августе 30-летний Крюгер прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Открытого чемпионата США. Во втором круге он вел 2-0 по сетам в матче против Иржи Легечки, но в итоге позволил чеху совершить камбэк.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.66, победу Крюгера букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: американец вполне способен обыграть на харде испанского грунтовика. Ставки на исход в данном случае будут не самым оптимальным вариантом.
- 2.15Чилич — Нисиока: прогноз и ставкаЗавтра в 08:30
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.