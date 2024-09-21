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    Карбальес-Баэна выйдет в четвертьфинал в Ханчжоу?

    Карбальес-Баэна — Крюгер. Ставка и прогноз на турнир в Ханчжоу 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес-Баэна — Крюгер
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    Роберто Карбальес-Баэна
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против американца Митчелла Крюгера во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карбальес-Баэна

    Испанский теннисист начал турнир с победы над французом Корентентом Муте — 7:6, 6:1.

    В текущем сезоне Карбальес-Баэна выиграл на харде уже шесть матчей. Если что, это его лучший результат в карьере.

    На этом покрытии самым успешным для Роберто в 2024-м пока остается турнир в новозеландском Окленде. Здесь он дошел до четвертьфинала, выиграв у Роберто Баутисты-Агута и Себастьяна Офнера.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Карбальеса-Баэны составляет уже шесть матчей. В начале сентября он выиграл грунтовый «челленджер» в Севилье.

    Крюгер

    Митчелл тем временем не прошел квалификацию в Ханчжоу, но в итоге оказался в основной сетке как лаки-лузер.

    При этом американскому теннисисту повезло попасть сразу во второй круг, поскольку он заменил одного из сеяных.

    В решающем раунде квалификации Крюгер проиграл японцу Ясутуке Утияме со счетом 4:6, 3:6.

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    В конце августе 30-летний Крюгер прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Открытого чемпионата США. Во втором круге он вел 2-0 по сетам в матче против Иржи Легечки, но в итоге позволил чеху совершить камбэк.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.66, победу Крюгера букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: американец вполне способен обыграть на харде испанского грунтовика. Ставки на исход в данном случае будут не самым оптимальным вариантом.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Карбальес-Баэна — Крюгер: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на теннис. Карбальес-Баэна выйдет в четвертьфинал в Ханчжоу?
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