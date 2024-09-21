Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против американца Митчелла Крюгера во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Испанский теннисист начал турнир с победы над французом Корентентом Муте — 7:6, 6:1.

В текущем сезоне Карбальес-Баэна выиграл на харде уже шесть матчей. Если что, это его лучший результат в карьере.

На этом покрытии самым успешным для Роберто в 2024-м пока остается турнир в новозеландском Окленде. Здесь он дошел до четвертьфинала, выиграв у Роберто Баутисты-Агута и Себастьяна Офнера.

Прогнозы на теннис

Победная серия Карбальеса-Баэны составляет уже шесть матчей. В начале сентября он выиграл грунтовый «челленджер» в Севилье.

Крюгер

Митчелл тем временем не прошел квалификацию в Ханчжоу, но в итоге оказался в основной сетке как лаки-лузер.

При этом американскому теннисисту повезло попасть сразу во второй круг, поскольку он заменил одного из сеяных.

В решающем раунде квалификации Крюгер проиграл японцу Ясутуке Утияме со счетом 4:6, 3:6.

В конце августе 30-летний Крюгер прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Открытого чемпионата США. Во втором круге он вел 2-0 по сетам в матче против Иржи Легечки, но в итоге позволил чеху совершить камбэк.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.66, победу Крюгера букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: американец вполне способен обыграть на харде испанского грунтовика. Ставки на исход в данном случае будут не самым оптимальным вариантом.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.