Стакушич
Марина во втором раунде одержала сенсационную победу над Аленой Остапенко, которая считалась одной из главных претенденток на титул.
Теннисистка из Канады переиграла представительницу Латвии на решающем тай-брейке — 6:3, 5:7, 7:6.
Это была настоящая драма: в третьем сете Остапенко дважды не подала на матч и не реализовала четыре матчбола.
Обе теннисистки ужасно играли на подаче, допустив по 17 двойных ошибок.
В первом матче 19-летняя Стакушич выиграла у словацкой теннисистки Каролины Шмидловой — 6:2, 6:4.
Френх
Магдалена на следующей неделе дебютирует в топ-40 благодаря выходу в четвертьфинал на текущем турнире.
В первом матче польская теннисистка выиграла у американки Эмины Бектас — 6:4, 6:4.
Во втором круге Френх остановила еще одну представительницу США — Эшлин Крюгер. Здесь уже было не так легко, соперница сумела взять сет — 3:6, 6:3, 6:1.
Лучшим результатом Френх на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стакушич в этом матче можно поставить за 2.60, победу Френх букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: в прошлом году Магдалена проиграла Марине на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 6:4, 5:7, 3:6. Несмотря на то, что Стакушич только что остановила Остапенко, считаем, что полька возьмет реванш у канадской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: победа Френх с форой по геймам (-3,5) за 1.97.