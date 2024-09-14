Полька Магдалена Френх сыграет против канадской теннисистки Марины Стакушич в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 14 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стакушич — Френх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стакушич

Марина во втором раунде одержала сенсационную победу над Аленой Остапенко, которая считалась одной из главных претенденток на титул.

Теннисистка из Канады переиграла представительницу Латвии на решающем тай-брейке — 6:3, 5:7, 7:6.

Это была настоящая драма: в третьем сете Остапенко дважды не подала на матч и не реализовала четыре матчбола.

Обе теннисистки ужасно играли на подаче, допустив по 17 двойных ошибок.

Прогнозы на теннис

В первом матче 19-летняя Стакушич выиграла у словацкой теннисистки Каролины Шмидловой — 6:2, 6:4.

Френх

Магдалена на следующей неделе дебютирует в топ-40 благодаря выходу в четвертьфинал на текущем турнире.

В первом матче польская теннисистка выиграла у американки Эмины Бектас — 6:4, 6:4.

Во втором круге Френх остановила еще одну представительницу США — Эшлин Крюгер. Здесь уже было не так легко, соперница сумела взять сет — 3:6, 6:3, 6:1.

Лучшим результатом Френх на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стакушич в этом матче можно поставить за 2.60, победу Френх букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: в прошлом году Магдалена проиграла Марине на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 6:4, 5:7, 3:6. Несмотря на то, что Стакушич только что остановила Остапенко, считаем, что полька возьмет реванш у канадской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: победа Френх с форой по геймам (-3,5) за 1.97.