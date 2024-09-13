Ева Лис из Германии сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции в четвертьфинале турнира WTA в Монастире (Тунис). Матч пройдёт 13 сентября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лис — Сонмез, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лис

Ева Лис во втором круге рейтингового турнира в Монастире нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс, одержав волевую победу (1:6, 6:2, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 39 минут.

По ходу поединка Ева Лис 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов.

Ранее Ева Лис в Монастире выиграла у 91-й ракетки Леси Цуренко из Украины (6:3, 7:5).

Прогнозы на теннис

Сама немецкая спортсменка занимает в рейтинге WTA 126 место.

Сонмез

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из четырёх матчей. В квалификации рейтингового турнира в Монастире Сонмез переиграла бельгийку Магали Кемпен (7:6, 6:3) и россиянку Елены Приданкину (7:6, 6:2). Таким образом турчанка вышла в основную сетку.

В первом круге соревнований в Тунисе Сонмез выиграла у представительницы Испании Ребеки Машаровой (4:6, 7:6, 6:3).

Во втором раунде Зейнеп Сонмез оказалась сильнее бельгийки Грет Миннен (6:4, 1:6, 6:3). На корте спортсменки провели 2 часа 18 минут. За это время турецкая теннисистка допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Зейнеп Сонмез занимает 148 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Лис в этом матче можно поставить за 1.55, победу Сонмез букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: Обе спортсменки примерно одного уровня подготовки, есть вероятность того, что теннисистки определят обладательницу путёвки в полуфинал рейтингового турнира по итогам трёх сетов.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22 с коэффициентом 2.03.