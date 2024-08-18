Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)
Джеймс Дакворт
Сейбот-Уайлд
Тьяго сыграет на харде впервые за последние пять месяцев. Интересно, что он по-прежнему находится в топ-70 во многом благодаря успешным выступлениям на твердом покрытии.
В марте бразильский теннисист дошел до третьего круга сразу на двух американских «тысячниках» — в Индиан-Уэллс и Майами.
Также стоит отметить, что на Australian Open Сейбот-Уайлд проиграл в первом круге Андрею Рублеву в пятисетовом матче. В решающей партии россиянин вырвал победу только на тай-брейке.
В общем, в оптимальном состоянии Сейбот-Уайлд может приятно удивлять не только на грунте.
Дакворт
Джеймс в начале месяца не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монреале, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунда отбора австралиец проиграл Маккензи Макдональду, а в первом круге одержал разгромную победу над Маркосом Гироном. Дальше было поражение от норвежца Каспера Рууда (2:6, 7:6, 3:6).
На турнире в Вашингтоне Дакворт уступил в первом раунде американцу Райли Опелке (7:6, 5:7, 4:6).
В первой половине сезона Дакворт выиграл два матча на домашнем турнире в Брисбене и очень успешно выступал на харде на уровне «челленджеров», благодаря чему снова закрепился в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда в этом матче можно поставить за 1.97, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.84.
Прогноз: здесь действительно всё непросто, но мы все-таки предположим, что австралиец воспользуется тем, что для бразильца это будет первый за долгое время матч на харде.
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Рекомендуемая ставка: победа Дакворта с форой по геймам (-1,5) за 2.03.