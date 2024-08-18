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    Дакворту и Сейботу-Уайлду понадобится третий сет?

    Сейбот-Уайлд — Дакворт. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 18 августа 2024 года

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    Джеймс Дакворт
    Бразилец Тьяго Сейбот-Уайлд сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Дакворт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 18 Августа 2024 года

    Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия) 21:30 Джеймс Дакворт

    Джеймс Дакворт

  • Австралия
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    Сейбот-Уайлд

    Тьяго сыграет на харде впервые за последние пять месяцев. Интересно, что он по-прежнему находится в топ-70 во многом благодаря успешным выступлениям на твердом покрытии.

    В марте бразильский теннисист дошел до третьего круга сразу на двух американских «тысячниках» — в Индиан-Уэллс и Майами.

    Также стоит отметить, что на Australian Open Сейбот-Уайлд проиграл в первом круге Андрею Рублеву в пятисетовом матче. В решающей партии россиянин вырвал победу только на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В общем, в оптимальном состоянии Сейбот-Уайлд может приятно удивлять не только на грунте.

    Дакворт

    Джеймс в начале месяца не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монреале, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунда отбора австралиец проиграл Маккензи Макдональду, а в первом круге одержал разгромную победу над Маркосом Гироном. Дальше было поражение от норвежца Каспера Рууда (2:6, 7:6, 3:6).

    На турнире в Вашингтоне Дакворт уступил в первом раунде американцу Райли Опелке (7:6, 5:7, 4:6).

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    В первой половине сезона Дакворт выиграл два матча на домашнем турнире в Брисбене и очень успешно выступал на харде на уровне «челленджеров», благодаря чему снова закрепился в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда в этом матче можно поставить за 1.97, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.84.

    Прогноз: здесь действительно всё непросто, но мы все-таки предположим, что австралиец воспользуется тем, что для бразильца это будет первый за долгое время матч на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Дакворта с форой по геймам (-1,5) за 2.03.

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    Сейбот-Уайлд — Дакворт. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 18 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Дакворт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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