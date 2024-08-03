Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сыграет против американки Каролин Долхайд в полуфинале турнира в Вашингтоне. Матч пройдёт 3 августа, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Долхайд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт выбила из розыгрыша Эмму Радукану из Великобритании. В рамках 1/4 финала турнира в Вашингтоне Хиберт выиграла со счётом 2:1 (4:6, 7:5, 6:4).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 54 минуты игрового времени. В матче Бадоса 11 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 4 тай-брейка.

На турнире в Вашингтоне Бадоса выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой и американки Софии Кенин.

Прогнозы на теннис

Паула Бадоса Хиберт в рейтинге WTA занимает 62 место.

Долхайд

Каролин Долхайд вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, переиграв на предыдущей стадии соревнований Аманду Анисимову из США (7:6, 6:1).

В матче Долхайд один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла четыре тай-брейка.

В первом круге WTA «Будапешт» Каролин Долхайд оказалась сильнее украинки Леси Цуренко (6:1, 3:6, 6:4) и россиянки Дарьи Касаткиной (2:6, 7:5, 6:0).

В рейтинге WTA Каролин Долхайд занимает 49 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Хиберт в этом матче можно поставить за 1.29, победу Долхайд букмекеры предлагают за 3.66.

Прогноз: Ранее теннисистки на кортах рейтинговых турнирах не встречались, обе на ходу. Долхайд в последних играх затрачивает много сил, побеждая своих соперниц в трёх сетах. Американка может не выдержать такого нагрузки, чем в принципе готова воспользоваться испанская теннисистка. Мы рискнём и поставим на победу Паулы Бадоса Хиберт.

Рекомендуемая ставка: Победа Хиберт с форой по геймам (-4.5) с коэффициентом 1.92.