Бадоса
Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт выбила из розыгрыша Эмму Радукану из Великобритании. В рамках 1/4 финала турнира в Вашингтоне Хиберт выиграла со счётом 2:1 (4:6, 7:5, 6:4).
Теннисистки провели на корте 2 часа и 54 минуты игрового времени. В матче Бадоса 11 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 4 тай-брейка.
На турнире в Вашингтоне Бадоса выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой и американки Софии Кенин.
Паула Бадоса Хиберт в рейтинге WTA занимает 62 место.
Долхайд
Каролин Долхайд вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, переиграв на предыдущей стадии соревнований Аманду Анисимову из США (7:6, 6:1).
В матче Долхайд один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла четыре тай-брейка.
В первом круге WTA «Будапешт» Каролин Долхайд оказалась сильнее украинки Леси Цуренко (6:1, 3:6, 6:4) и россиянки Дарьи Касаткиной (2:6, 7:5, 6:0).
В рейтинге WTA Каролин Долхайд занимает 49 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Хиберт в этом матче можно поставить за 1.29, победу Долхайд букмекеры предлагают за 3.66.
- 1.97Соболенко — Боузкова: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.01Тиафо — Корда: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.23Коболли — Шелтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Ранее теннисистки на кортах рейтинговых турнирах не встречались, обе на ходу. Долхайд в последних играх затрачивает много сил, побеждая своих соперниц в трёх сетах. Американка может не выдержать такого нагрузки, чем в принципе готова воспользоваться испанская теннисистка. Мы рискнём и поставим на победу Паулы Бадоса Хиберт.
Рекомендуемая ставка: Победа Хиберт с форой по геймам (-4.5) с коэффициентом 1.92.