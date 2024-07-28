Испанка Сара Соррибес-Тормо и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соррибес-Тормо — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сара Соррибес-Тормо

В этом году у Соррибес-Тормо совсем не получается настроиться на продуктивную игру, и здесь проблемы лежат исключительно в плоскости психологии.

На грунте у неё так и вовсе полный раздрай: всего лишь одна победа за пять последних матчей на этом покрытии.

Сара уже упала в рейтинге ближе к концу первой сотни, и пока что никаких предпосылок к выздоровлению не предвидится.

Предстоящий матч первого круга против Крейчиковой будет проигран в одну калитку, поскольку чешка в приподнятом настроении после завоевания второго титула Большого Шлема в карьере.

Барбора Крейчикова

Если анализировать то, как для Крейчиковой начинался этот год, то никакой логики проследить в её успехе на «Уимблдоне» не получится.

Прогнозы на теннис

Даже после старта травяного сезона Барбора выглядела совсем невразумительно и проигрывала совсем слабым соперницам.

Однако в Лондоне произошло неимоверное преображение, и самое главное, что её победу на турнире не назовешь не заслуженной.

Невероятно сложно предположить, что должно случиться в матче первого круга, чтобы чешка проиграла Соррибес-Тормо и выбыла из розыгрыша так и не начав играть.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 4.57, победа Крейчиковой — 1.39.

Прогноз: Крейчикова даже не заметит свою соперницу на корте

Ставка: Ф2 (-4) за 1.78

Альтернативный прогноз: Встреча не будет затяжной, поскольку испанка совсем плоха на протяжении всего сезона

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.76