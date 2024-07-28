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    Крейчикова продолжит побеждать после «Уимблдона»?

    Соррибес-Тормо — Крейчикова. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч Олимпиады 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соррибес-Тормо — Крейчикова
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    Барбора Крейчикова
    Испанка Сара Соррибес-Тормо и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соррибес-Тормо — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Сара Соррибес-Тормо

  • Испания
    •  Сара Соррибес-Тормо 13:00 Барбора Крейчикова

    Барбора Крейчикова

  • Чехия
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    Сара Соррибес-Тормо

    В этом году у Соррибес-Тормо совсем не получается настроиться на продуктивную игру, и здесь проблемы лежат исключительно в плоскости психологии.

    На грунте у неё так и вовсе полный раздрай: всего лишь одна победа за пять последних матчей на этом покрытии.

    Сара уже упала в рейтинге ближе к концу первой сотни, и пока что никаких предпосылок к выздоровлению не предвидится.

    Предстоящий матч первого круга против Крейчиковой будет проигран в одну калитку, поскольку чешка в приподнятом настроении после завоевания второго титула Большого Шлема в карьере.

    Барбора Крейчикова

    Если анализировать то, как для Крейчиковой начинался этот год, то никакой логики проследить в её успехе на «Уимблдоне» не получится.

    Прогнозы на теннис

    Даже после старта травяного сезона Барбора выглядела совсем невразумительно и проигрывала совсем слабым соперницам.

    Однако в Лондоне произошло неимоверное преображение, и самое главное, что её победу на турнире не назовешь не заслуженной.

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    Невероятно сложно предположить, что должно случиться в матче первого круга, чтобы чешка проиграла Соррибес-Тормо и выбыла из розыгрыша так и не начав играть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 4.57, победа Крейчиковой — 1.39.

    Прогноз: Крейчикова даже не заметит свою соперницу на корте

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.78

    Альтернативный прогноз: Встреча не будет затяжной, поскольку испанка совсем плоха на протяжении всего сезона

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.76

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    Соррибес-Тормо — Крейчикова: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на теннис. Крейчикова продолжит побеждать после «Уимблдона»?
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