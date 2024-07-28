Сара Соррибес-Тормо
Барбора Крейчикова
Сара Соррибес-Тормо
В этом году у Соррибес-Тормо совсем не получается настроиться на продуктивную игру, и здесь проблемы лежат исключительно в плоскости психологии.
На грунте у неё так и вовсе полный раздрай: всего лишь одна победа за пять последних матчей на этом покрытии.
Сара уже упала в рейтинге ближе к концу первой сотни, и пока что никаких предпосылок к выздоровлению не предвидится.
Предстоящий матч первого круга против Крейчиковой будет проигран в одну калитку, поскольку чешка в приподнятом настроении после завоевания второго титула Большого Шлема в карьере.
Барбора Крейчикова
Если анализировать то, как для Крейчиковой начинался этот год, то никакой логики проследить в её успехе на «Уимблдоне» не получится.
Даже после старта травяного сезона Барбора выглядела совсем невразумительно и проигрывала совсем слабым соперницам.
Однако в Лондоне произошло неимоверное преображение, и самое главное, что её победу на турнире не назовешь не заслуженной.
Невероятно сложно предположить, что должно случиться в матче первого круга, чтобы чешка проиграла Соррибес-Тормо и выбыла из розыгрыша так и не начав играть.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Соррибес-Тормо — 4.57, победа Крейчиковой — 1.39.
Прогноз: Крейчикова даже не заметит свою соперницу на корте
- 1.87Линетт — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.67Шериф — Возняцки: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Френх — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.78
Альтернативный прогноз: Встреча не будет затяжной, поскольку испанка совсем плоха на протяжении всего сезона
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.76