Коккинакис
Танаси начал очередную неделю в статусе 88-й ракетки мира. Интересно, что в топ-100 он закрепился благодаря неплохим весенним выступлениям на грунте.
В апреле австралийский теннисист стал победителем «челленджера» в Сарасоте, а в мае выиграл два матча на турнире в Бордо.
Но главным успехом Коккинакиса пока что остается выход в третий круг Ролан Гаррос. В Париже он проиграл американцу Тейлору Фрицу в пятисетовом матче.
На харде можно отметить выход Коккинакиса в четвертьфинал в мексиканском Лос-Кабосе. В первом раунде представитель Зеленого континента выиграл у британца Джека Дрейпера.
В прошлом году Коккинакис на старте турнира в Атланте обыграл француза Гаэля Монфиса, после чего уступил австралийцу Алексу Де Минору.
Чорич
Борна в этом году как-то совсем не впечатляет. Предыдущие несколько месяцев получились для него чересур неудачными.
В начале февраля хорват дошел до финала в Монпелье, где уступил Александру Бублику. С тех пор он выиграл лишь пять матчей. То есть в среднем на этом отрезке у него одна победа в месяц.
Одним из главных разочарований стало выступление Чорича на Ролан Гаррос. Уже в первом круге он проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске.
На Уимблдоне после победы над бразильцем Фелипе Мелихени-Родригесом бывшая 12-я ракетка мира без шансов уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
Есть ощущение, что в этом сезоне Чорич играет не с таким энтузиазмом, как раньше.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 1.70, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.16.
Прогноз: Борна ведет 3-0 в личных встречах с Танаси. В их предыдущей встрече, которая состоялась в 2023 году в Дубае, хорват одержал победу со счетом 6:7, 6:3, 7:5. Вполне вероятно, что предстоящий матч тоже получится трехсетовым, вот только не факт, что на этот раз выиграет Чорич.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.24.