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    Чорич продлит серию побед над Коккинакисом?

    Коккинакис — Чорич. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Атланте 23 июля 2024 года

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    Борна Чорич
    Австралиец Танаси Коккинакис сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коккинакис — Чорич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коккинакис

    Танаси начал очередную неделю в статусе 88-й ракетки мира. Интересно, что в топ-100 он закрепился благодаря неплохим весенним выступлениям на грунте.

    В апреле австралийский теннисист стал победителем «челленджера» в Сарасоте, а в мае выиграл два матча на турнире в Бордо.

    Но главным успехом Коккинакиса пока что остается выход в третий круг Ролан Гаррос. В Париже он проиграл американцу Тейлору Фрицу в пятисетовом матче.

    На харде можно отметить выход Коккинакиса в четвертьфинал в мексиканском Лос-Кабосе. В первом раунде представитель Зеленого континента выиграл у британца Джека Дрейпера.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Коккинакис на старте турнира в Атланте обыграл француза Гаэля Монфиса, после чего уступил австралийцу Алексу Де Минору.

    Чорич

    Борна в этом году как-то совсем не впечатляет. Предыдущие несколько месяцев получились для него чересур неудачными.

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    • В начале февраля хорват дошел до финала в Монпелье, где уступил Александру Бублику. С тех пор он выиграл лишь пять матчей. То есть в среднем на этом отрезке у него одна победа в месяц.

    Одним из главных разочарований стало выступление Чорича на Ролан Гаррос. Уже в первом круге он проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске.

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    На Уимблдоне после победы над бразильцем Фелипе Мелихени-Родригесом бывшая 12-я ракетка мира без шансов уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

    Есть ощущение, что в этом сезоне Чорич играет не с таким энтузиазмом, как раньше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 1.70, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: Борна ведет 3-0 в личных встречах с Танаси. В их предыдущей встрече, которая состоялась в 2023 году в Дубае, хорват одержал победу со счетом 6:7, 6:3, 7:5. Вполне вероятно, что предстоящий матч тоже получится трехсетовым, вот только не факт, что на этот раз выиграет Чорич.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.24.

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