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    Карле возьмёт реванш за поражение на прошлой неделе?

    Карле — Паке. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч в Яссы 22 июля 2024 года

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    Мария Карле
    Аргентинка Мария Карле и француженка Хлоэ Паке встретятся в первом круге турнира в Яссы. Матч пройдет 22 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карле — Паке, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мария Карле

    Нельзя говорить о том, что Карле проводит лучший сезон в карьере, но на данный момент времени она находится в сотне лучших.

    К 24 годам серьезных успехов она так и не добилась, н опри этом определенный прогресс в её игре все же наблюдается.

    На прошлой неделе в Палермо она смогла пройти всего лишь один круг, одолев немецкую ветеранку Марию.

    В матче против Паке её будет сложно, поскольку у Паке в памяти ещё свежи воспоминания о успешной игре на «Ролан Гаррос».

    Хлоэ Паке

    Этот сезон для француженки Паке однозначно идет в актив, поскольку выход в третий круг домашнего «Ролан Гаррос» по истине серьезное достижение.

    Прогнозы на теннис

    После того успеха француженка только на прошлой неделе в Палермо заставила о себе говорить во всеуслышание.

    Она смогла добраться до четвертьфинала, попутно обыграв Чжэн Сайсай и ту же самую Карле, а в полуфинал её не пустила соотечественница Парри.

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    Предстоящая игра против аргентинки будет напоминать матч недельной давности, хотя по котировкам букмекеров фавориткой вновь является аргентинка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в аргентинку в этом поединке: победа Карле — 1.69, победа Паке — 2.17.

    Прогноз: Карле сможет взять реванш за поражение на прошлой неделе

    Ставка: П1 за 1.69

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра между девушками

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.24

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    Карле — Паке: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Карле возьмёт реванш за поражение на прошлой неделе?
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