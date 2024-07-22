Аргентинка Мария Карле и француженка Хлоэ Паке встретятся в первом круге турнира в Яссы. Матч пройдет 22 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карле — Паке, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Карле

Нельзя говорить о том, что Карле проводит лучший сезон в карьере, но на данный момент времени она находится в сотне лучших.

К 24 годам серьезных успехов она так и не добилась, н опри этом определенный прогресс в её игре все же наблюдается.

На прошлой неделе в Палермо она смогла пройти всего лишь один круг, одолев немецкую ветеранку Марию.

В матче против Паке её будет сложно, поскольку у Паке в памяти ещё свежи воспоминания о успешной игре на «Ролан Гаррос».

Хлоэ Паке

Этот сезон для француженки Паке однозначно идет в актив, поскольку выход в третий круг домашнего «Ролан Гаррос» по истине серьезное достижение.

Прогнозы на теннис

После того успеха француженка только на прошлой неделе в Палермо заставила о себе говорить во всеуслышание.

Она смогла добраться до четвертьфинала, попутно обыграв Чжэн Сайсай и ту же самую Карле, а в полуфинал её не пустила соотечественница Парри.

Предстоящая игра против аргентинки будет напоминать матч недельной давности, хотя по котировкам букмекеров фавориткой вновь является аргентинка.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинку в этом поединке: победа Карле — 1.69, победа Паке — 2.17.

Прогноз: Карле сможет взять реванш за поражение на прошлой неделе

Ставка: П1 за 1.69

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра между девушками

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.24