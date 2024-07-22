Мария Карле
Нельзя говорить о том, что Карле проводит лучший сезон в карьере, но на данный момент времени она находится в сотне лучших.
К 24 годам серьезных успехов она так и не добилась, н опри этом определенный прогресс в её игре все же наблюдается.
На прошлой неделе в Палермо она смогла пройти всего лишь один круг, одолев немецкую ветеранку Марию.
В матче против Паке её будет сложно, поскольку у Паке в памяти ещё свежи воспоминания о успешной игре на «Ролан Гаррос».
Хлоэ Паке
Этот сезон для француженки Паке однозначно идет в актив, поскольку выход в третий круг домашнего «Ролан Гаррос» по истине серьезное достижение.
После того успеха француженка только на прошлой неделе в Палермо заставила о себе говорить во всеуслышание.
Она смогла добраться до четвертьфинала, попутно обыграв Чжэн Сайсай и ту же самую Карле, а в полуфинал её не пустила соотечественница Парри.
Предстоящая игра против аргентинки будет напоминать матч недельной давности, хотя по котировкам букмекеров фавориткой вновь является аргентинка.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в аргентинку в этом поединке: победа Карле — 1.69, победа Паке — 2.17.
Прогноз: Карле сможет взять реванш за поражение на прошлой неделе
- 1.68Парризас Диас — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.73Аванесян — Ромеро-Гормаз: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.99Фучович — Карбальес-Баэна: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.69
Альтернативный прогноз: Будет упорная игра между девушками
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.24