Американцы Алекс Микельсен и Александр Ковачевич встретятся в четвертьфинале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 18 июля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Ковачевич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Микельсен

В прошлом году Алекс сенсационно дошел в Ньюпорте до финала, поэтому текущая неделя имеет для него большое значение в контексте рейтинга.

На этот раз американец попал в число сеяных и получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче Микельсен уверенно выиграл у Максима Кресси — 6:4, 6:4. Примечательно, что в 2023-м он тоже начал свой путь с победы на этим соперником.

Микельсен не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.

Прогнозы на теннис

В прошлом месяце 19-летний теннисист дошел до четвертьфинала на травяном турнире на Мальорке, после чего уступил на старте Уимблдона южноафриканцу Ллойду Харрису.

Ковачевич

Александр на старте турнира одержал победу над французом Арольдом Майо — 7:6, 6:4.

В следующем матче американец остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:3, 3:6, 7:5).

В Ньюпорте Ковачевич прервал серию из пяти поражений, которая началась еще в конце мая в Женеве.

До этой недели лучшим результатом 25-летнего Ковачевича в текущем сезоне был четвертьфинал на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 2.41.

Прогноз: в прошлом году Микельсен выиграл у Ковачевича на «челленджере» в Чикаго, а этой весной — на грунтовом турнире в Женеве. Скорее всего, теперь Алекс обыграет соотечественника и на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена в двух сетах за 2.41.