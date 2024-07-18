Микельсен
В прошлом году Алекс сенсационно дошел в Ньюпорте до финала, поэтому текущая неделя имеет для него большое значение в контексте рейтинга.
На этот раз американец попал в число сеяных и получил возможность стартовать сразу со второго раунда.
В первом матче Микельсен уверенно выиграл у Максима Кресси — 6:4, 6:4. Примечательно, что в 2023-м он тоже начал свой путь с победы на этим соперником.
Микельсен не отдал ни гейма на своей подаче и сделал по брейку в каждом сете.
В прошлом месяце 19-летний теннисист дошел до четвертьфинала на травяном турнире на Мальорке, после чего уступил на старте Уимблдона южноафриканцу Ллойду Харрису.
Ковачевич
Александр на старте турнира одержал победу над французом Арольдом Майо — 7:6, 6:4.
В следующем матче американец остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:3, 3:6, 7:5).
В Ньюпорте Ковачевич прервал серию из пяти поражений, которая началась еще в конце мая в Женеве.
До этой недели лучшим результатом 25-летнего Ковачевича в текущем сезоне был четвертьфинал на турнире в мексиканском Лос-Кабосе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.57, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: в прошлом году Микельсен выиграл у Ковачевича на «челленджере» в Чикаго, а этой весной — на грунтовом турнире в Женеве. Скорее всего, теперь Алекс обыграет соотечественника и на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Микельсена в двух сетах за 2.41.