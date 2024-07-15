Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)
Чжан Чжичжэнь (Китай)
Сейбот-Уайлд
Вполне вероятно, что бразильский теннисист приехал в Гамбурге не в оптимальном состоянии.
На минувшей неделе он не смог доиграть матч против немца Николы Куна на старте «челленджера» в Брауншвейге. Тиаго снялся при счете 6:2, 1:0 в пользу соперника.
В этом году Сейбот-Уайлд до сих пор не очень удачно выступал на грунте. Одним из немногих приятных исключений стал «Мастерс» в Мадриде, на котором он дошел до третьего круга.
Еще два матча Сейбот-Уайлд выиграл на домашнем турнире в Рио-де-Жанейро. В остальных случаях он ни разу не проходил дальше второго круга.
Чжан
Китайский теннисист проведет первый матч после поражения от немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Уимблдона.
На травяном турнире в Истборне он не прошел ни раунда, зато в Штутгарте Чжан добрался до полуфинала. Главным же событием стала его победа над Даниилом Медведевым во втором круге.
Один из лучших своих результатов в этом году Чжан показал на грунте. В середине мая представитель Поднебесной дошел до четвертьфинала.
На Ролан Гаррос Чжичжэнь тоже неплохо проявил себя. В столице Франции он прошел два раунда, после чего проиграл Стефаносу Циципасу.
Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Чжан дошел до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайджа в этом матче можно поставить за 2.19, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: бразильца тоже нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он проиграет китайскому теннисисту. Чжичжэнь в последнее время демонстрирует очень солидный уровень.
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Рекомендуемая ставка: победа Чжана + тотал геймов больше 19,5 за 2.30.