Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сейбот-Уайлд

Вполне вероятно, что бразильский теннисист приехал в Гамбурге не в оптимальном состоянии.

На минувшей неделе он не смог доиграть матч против немца Николы Куна на старте «челленджера» в Брауншвейге. Тиаго снялся при счете 6:2, 1:0 в пользу соперника.

В этом году Сейбот-Уайлд до сих пор не очень удачно выступал на грунте. Одним из немногих приятных исключений стал «Мастерс» в Мадриде, на котором он дошел до третьего круга.

Прогнозы на теннис

Еще два матча Сейбот-Уайлд выиграл на домашнем турнире в Рио-де-Жанейро. В остальных случаях он ни разу не проходил дальше второго круга.

Чжан

Китайский теннисист проведет первый матч после поражения от немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Уимблдона.

На травяном турнире в Истборне он не прошел ни раунда, зато в Штутгарте Чжан добрался до полуфинала. Главным же событием стала его победа над Даниилом Медведевым во втором круге.

Один из лучших своих результатов в этом году Чжан показал на грунте. В середине мая представитель Поднебесной дошел до четвертьфинала.

На Ролан Гаррос Чжичжэнь тоже неплохо проявил себя. В столице Франции он прошел два раунда, после чего проиграл Стефаносу Циципасу.

Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Чжан дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайджа в этом матче можно поставить за 2.19, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: бразильца тоже нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он проиграет китайскому теннисисту. Чжичжэнь в последнее время демонстрирует очень солидный уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Чжана + тотал геймов больше 19,5 за 2.30.