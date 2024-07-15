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    Чжану хватит двух сетов для победы над Сейботом-Уайлдом?

    Сейбот-Уайлд — Чжан. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Гамбурге 15 июля 2024 года

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    Чжичжэнь Чжан
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 15 Июля 2024 года

    Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия) 11:00 Чжан Чжичжэнь (Китай)

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Гамбург. Мужчины
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    Сейбот-Уайлд

    Вполне вероятно, что бразильский теннисист приехал в Гамбурге не в оптимальном состоянии.

    На минувшей неделе он не смог доиграть матч против немца Николы Куна на старте «челленджера» в Брауншвейге. Тиаго снялся при счете 6:2, 1:0 в пользу соперника.

    В этом году Сейбот-Уайлд до сих пор не очень удачно выступал на грунте. Одним из немногих приятных исключений стал «Мастерс» в Мадриде, на котором он дошел до третьего круга.

    Прогнозы на теннис

    Еще два матча Сейбот-Уайлд выиграл на домашнем турнире в Рио-де-Жанейро. В остальных случаях он ни разу не проходил дальше второго круга.

    Чжан

    Китайский теннисист проведет первый матч после поражения от немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге Уимблдона.

    На травяном турнире в Истборне он не прошел ни раунда, зато в Штутгарте Чжан добрался до полуфинала. Главным же событием стала его победа над Даниилом Медведевым во втором круге.

    Один из лучших своих результатов в этом году Чжан показал на грунте. В середине мая представитель Поднебесной дошел до четвертьфинала.

    На Ролан Гаррос Чжичжэнь тоже неплохо проявил себя. В столице Франции он прошел два раунда, после чего проиграл Стефаносу Циципасу.

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    Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Чжан дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайджа в этом матче можно поставить за 2.19, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: бразильца тоже нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он проиграет китайскому теннисисту. Чжичжэнь в последнее время демонстрирует очень солидный уровень.

    Рекомендуемая ставка: победа Чжана + тотал геймов больше 19,5 за 2.30.

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    Сейбот-Уайлд — Чжан: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Чжану хватит двух сетов для победы над Сейботом-Уайлдом?
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